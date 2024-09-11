Скандал в ВСУ: женщина-медик заявила о сексуальных домогательствах в армии

Один из собратьев женщины-медика, вероятно, начал давить на женщину и намекать на интимные отношения. После сексуальных притязаний официальное расследование в подразделении не провели, а вероятный собрат медика самовольно покинул часть. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Следствие.инфо".



Военный медик заявила о сексуальном домогательстве. Фото из открытых источников

Военнослужащая Оксана присоединилась к рядам ВСУ со времен АТО и добровольно пошла в военкомат после начала полномасштабного вторжения. Женщину мобилизовали как медика и она оказывала помощь военным в боях за Лиман, Волчанск и Бахмут.

6 июня перед выездом в зону боевых действий медик проходила военную подготовку во Львовской области. Во время поездки на полигон один из ее коллег-военных Сергей начал давить на Оксану, заявляя о желании заняться с ней сексом.

Оксана смогла снять разговор на видео и указала, что чувствовала себя некомфортно во время диалога, ведь Сергей психологически давил на нее. Когда женщина попыталась резко ответить, мужчина начал грубо говорить и "срываться" на женщину-медика. Впоследствии они поехали на озеро, где, по словам Оксаны, мужчина после купания начал тереться о ее тело, когда у него была эрекция.

"Я была не готова, что во время службы кто-то может себе такое позволить. Поскольку до меня никогда не добивались. Я не была готова к тому, что тебя могут лапать, тебя могут унижать, тебе могут объяснять, что ты должна быть чьей-то женщиной, потому что ты здесь", — рассказала военная медик.

Журналисты "Следство.инфо" пытались получить комментарии от Сергея, однако он не отвечает на звонки. Кроме того, мужчина самовольно покинул часть, а в августе его подали в розыск. Официальное расследование по этому делу так и не было начато. Как рассказал командир подразделения, Оксане было предложено написать рапорт-объяснение, но та отказалась. По ее словам, она не хотела огласки, чтобы ее не перевели в другую воинскую часть.

В начале августа Оксана написала заявление в ГБР о домогательствах со стороны коллеги-военного, там открыли уголовное производство.

"Весь этот период, когда я находилась на боевых, в разных точках, я никогда не испытывала опасности от людей. Я до последнего верю в наши Вооруженные силы, в нашу армию и в то, что это просто стечение обстоятельств", — заключает медик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Минобороны назвали количество женщин, служащих в ВСУ.

Также "Комментарии" писали о том, что первые женщины-заключенные подписали контракты и вступили в ряды ВСУ.