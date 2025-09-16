Скандал: в The Late Show показали карту Украины без Крыма (ВИДЕО)

В The Late Show показали карту Украины без Крыма. Фото из открытых источников

Популярное американское ток-шоу The Late Show со Стивеном Колбером оказалось в центре скандала из-за демонстрации карты Украины без Крыма. Инцидент вызвал волну критики, поскольку подобные неточности могут использоваться в российской пропаганде.

Карта без Крыма появилась в выпуске The Late Show, где ведущий Стивен Колбер рассказывал о российской агрессии против Украины и подчеркивал героизм украинского народа. На упоминании о Зеленском в студии раздались овации поддержки, однако противоречие между словами и визуальным изображением заметили зрители и медиа.

Организация UNITED24 Media, распространившая фрагмент шоу в Instagram, поблагодарила Колбера за поддержку Украины, но отметила важность точности. В UNITED24 заметили, что даже на первый взгляд незначительные ошибки имеют значение.

"Даже незначительные ошибки как изображения Украины без Крыма имеют значение, ведь Россия активно использует подобные образы в своей информационной войне", — говорится в сообщении.

Таким образом ошибка на карте может стать инструментом манипуляции и оправдания оккупации украинского полуострова.

Стивен Колбер возглавляет The Late Show с 2015 года, когда сменил в должности легендарного Дэвида Леттермана. Программа известна юмористическими монологами, интервью с известными гостями и острой политической сатирой.

В июле 2025 года телеканал CBS объявил о закрытии шоу в мае 2026 года по финансовым причинам. Часть обозревателей предполагает, что действительной причиной может быть политическое давление, ведь ведущий неоднократно резко критиковал президента США Дональда Трампа.

