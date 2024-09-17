Скандал в НАУ: тесты по английскому вызвали возмущение у общественной организации

В Национальном авиационном университете разгорелась острая дискуссия по поводу введения обязательного тестирования по английскому языку. Общественная организация "Красный Губер" обратилась в Министерство образования и науки Украины, отметив, что подобные решения нарушают права студентов.

Конфликт в Национальном авиационном университете

И.о. ректора НАУ Ксения Семенова отреагировала на обвинения активистов и отметила, что без знания английского невозможно получить образование европейского уровня и получить стажировку в международных компаниях.

“Инженерное образование невозможно без знания английского. Международная мобильность и стажировка в хороших компаниях невозможны без знания английского. Приглашение западных профессоров невозможно без знания студентами английского”, — отметила Семенова

Кроме того, и. ректор подчеркнула, что уровень знаний английского языка у студентов после школы значительно варьируется, поэтому стандартизированное тестирование позволяет адекватно оценить уровень знаний студентов.

“Учить всех студентов английского одинаково – глупость. Ибо после школы у всех разный уровень английского. Поэтому тех, кто вообще не знает языка, нужно учить с нуля. Тем, кто хорошо владеет, нужно помочь поддержать уровень. Чтобы понять, какой у студента уровень, нужно, чтобы он прошел тестирование. За это ему никакой оценки не ставят. Но таким образом студентов делят на группы согласно уровню”, — написала Семенова.

Ксения Семенова назвала действия организации попыткой создать препятствия для образовательного процесса, заявив, что их действия граничат с маразмом.

“Я не обращала внимания на этих вредителей, когда они протестовали против страшного нарушения закона, когда меня назначили главой комиссии по реорганизации и я посмела позакрывать коррупционные кормушки предшественников. Но маразм ЧГ уже переходит границы.

Отметим, что в настоящее время в МОН просят предоставить разъяснения и предложения по введенному тестированию.



