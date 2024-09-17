Скандал в НАУ: тесты по английскому вызвали возмущение у общественной организации

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Черновалова Кристина
В Национальном авиационном университете разгорелась острая дискуссия по поводу введения обязательного тестирования по английскому языку. Общественная организация "Красный Губер" обратилась в Министерство образования и науки Украины, отметив, что подобные решения нарушают права студентов.
Конфликт в Национальном авиационном университете
И.о. ректора НАУ Ксения Семенова отреагировала на обвинения активистов и отметила, что без знания английского невозможно получить образование европейского уровня и получить стажировку в международных компаниях.
Кроме того, и. ректор подчеркнула, что уровень знаний английского языка у студентов после школы значительно варьируется, поэтому стандартизированное тестирование позволяет адекватно оценить уровень знаний студентов.
Ксения Семенова назвала действия организации попыткой создать препятствия для образовательного процесса, заявив, что их действия граничат с маразмом.
Отметим, что в настоящее время в МОН просят предоставить разъяснения и предложения по введенному тестированию.
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