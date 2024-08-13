Скандал в Минздраве: Как Сергей Дубров обошел обвинение и может стать министром

Первый заместитель главы Минздрава Сергей Дубров, вовлеченный в скандальный тендер на восстановление детской больницы "Охматдет" после обстрела, не только сохранил свой пост, но и, по его словам, готовится стать министром. Об этом рассказала на своей странице в Facebook журналистка-расследователь Любовь Величко.

Сергей Дубров остался в должности после скандала с тендером Охматдета

Восстановление больницы "Охматдет" после ракетных обстрелов стало приоритетом для Министерства здравоохранения Украины. Сергей Дубров, как чиновник, отвечал за этот процесс, сотрудничая с благотворительным фондом "Охматдет — здоровое детство". Именно этот фонд организовал тендер на реконструкцию, оказавшийся в центре громкого скандала.

По данным, опубликованным журналисткой-расследовательницей, Дубров активно поддерживал фирму-победителя, хотя ее финансовые требования были значительно выше, чем предложения других участников. Это вызвало удивление и возмущение, поскольку такие действия подвергали сомнению прозрачность и честность проведения государственных закупок.

Скандал разразился, когда стало известно, что журналисты начали расследование возможных нарушений в проведении тендера. Реакция Минздрава была быстрой, но неожиданной: тендер был отменен, а ответственность возложена не на Дуброва, а на другого заместителя министра — Петра Емца, который до этого не был замешан в подобных историях.

“А козлом отпущения за скандал сделали другого заместителя — Петра Емца. Причем уволили тихо, без обвинений и хейта. Странно выходит, правда? При этом никаких официальных заявлений относительно того, кто именно причастен к организации сделки на 300 миллионов в правительстве, не прозвучало. Неужели так сложно разобраться, провести служебное расследование?”, — написала журналистка.

Интересно, что, несмотря на скандал, Сергей Дубров не только остался в своей должности, но и продолжает амбициозно планировать свою карьеру, рассматривая возможность стать министром здравоохранения. Его уверенность в собственном безупречном будущем, как он сам говорит, не остается незамеченной среди коллег и общественности.

"Но Дубров каким-то удивительным образом вышел сухим из воды. Его никто не уволил. Более того, теперь он рассказывает коллегам в Министерство здравоохранения Украины, что в ближайшее время он станет министром. За какие такие заслуги, вопрос к премьеру Денис Шмигаль ”. – говорится в сообщении журналистки.

Ранее "Комментарии" писали, что Министерство здравоохранения отказывается привлекать попечительский совет "Охматдета" к контролю за процессом восстановления после ракетной атаки, об этом сообщила нардеп Мария Ионова со ссылкой на ответ на свой депутатский запрос.