Скандал в Минздраве: Как Сергей Дубров обошел обвинение и может стать министром

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Черновалова Кристина
Первый заместитель главы Минздрава Сергей Дубров, вовлеченный в скандальный тендер на восстановление детской больницы "Охматдет" после обстрела, не только сохранил свой пост, но и, по его словам, готовится стать министром. Об этом рассказала на своей странице в Facebook журналистка-расследователь Любовь Величко.
Сергей Дубров остался в должности после скандала с тендером Охматдета
Восстановление больницы "Охматдет" после ракетных обстрелов стало приоритетом для Министерства здравоохранения Украины. Сергей Дубров, как чиновник, отвечал за этот процесс, сотрудничая с благотворительным фондом "Охматдет — здоровое детство". Именно этот фонд организовал тендер на реконструкцию, оказавшийся в центре громкого скандала.
По данным, опубликованным журналисткой-расследовательницей, Дубров активно поддерживал фирму-победителя, хотя ее финансовые требования были значительно выше, чем предложения других участников. Это вызвало удивление и возмущение, поскольку такие действия подвергали сомнению прозрачность и честность проведения государственных закупок.
Скандал разразился, когда стало известно, что журналисты начали расследование возможных нарушений в проведении тендера. Реакция Минздрава была быстрой, но неожиданной: тендер был отменен, а ответственность возложена не на Дуброва, а на другого заместителя министра — Петра Емца, который до этого не был замешан в подобных историях.
Интересно, что, несмотря на скандал, Сергей Дубров не только остался в своей должности, но и продолжает амбициозно планировать свою карьеру, рассматривая возможность стать министром здравоохранения. Его уверенность в собственном безупречном будущем, как он сам говорит, не остается незамеченной среди коллег и общественности.
Ранее "Комментарии" писали, что Министерство здравоохранения отказывается привлекать попечительский совет "Охматдета" к контролю за процессом восстановления после ракетной атаки, об этом сообщила нардеп Мария Ионова со ссылкой на ответ на свой депутатский запрос.
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