Ветераны войны возмущены решениями столичного депутата Олега Олешко. Напомним, что в Киеве в суде рассматривают дело гражданина РФ, экс-депутата Государственной Думы России 4-х созывов от путинской "Единой России" Магомеда Гаджиева. Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (статья 110 Уголовного кодекса Украины). Путинист для своей защиты нанял адвокатов из Бельгии, однако они, согласно украинскому законодательству, могут работать только под руководством украинского адвоката. В мае 2025 стало известно, что, вероятно, согласился помогать в защите Гаджиева столичный депутат Олег Олешко.

Защита путиниста Гаджиева. Фото портал "Комментарии"

И, несмотря на громкий скандал и протесты ветеранов войны, столичный адвокат, вероятно, продолжил сотрудничество с представителем врага. Стало известно, что бельгийский адвокат Магомеда Гаджиева Верговен Седрик зарегистрирован по адресу адвокатской компании в Киеве, где работает Олешко (г. Киев, ул. Софиевская, д. 10). Соответствующая информация о сотрудничестве адвокатов находится на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Также ветераны войны обратились в Киевский областной ТЦК и СП, чтобы узнать находится ли на военном учете адвокат Олег Олешко и почему он не мобилизован в ВСУ.

Журналисты попытались узнать непосредственно в Олешко, почему он не пошел защищать Украину и как случилось, что бельгийский адвокат зарегистрирован там, где работает Олешко.

Во время телефонного разговора адвокат отказался отвечать на вопросы, попросил выслать официальный запрос. Редакция запрос отправила и по украинскому законодательству должна в течение 5 дней получить ответ от адвоката.

Ожидаем четкую и откровенную позицию адвоката-профессионала, который должен защищать, прежде всего, украинских граждан, их ценности, права и свободы.

Напомним: портал "Комментарии" писал подробно о решении Олешко защищать путиниста Гаджиева и реакции ветеранов войны.



