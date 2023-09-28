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Скандал в канадском парламенте: премьер-министр просит прощения

Премьер-министр Джастин Трюдо извиняется за присутствие в парламенте Канады украинца, члена СС "Галичина".

сегодня, 09:30
Автор:
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Slava Kot
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за слова спикера Палаты общин Энтони Рота, публично похвалившего украинского ветерана времен Второй мировой войны служившего в подразделении СС "Галичина".

Скандал в канадском парламенте: премьер-министр просит прощения

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото из открытых источников

Трюдо обратился с извинениями к журналистам и назвал присутствие члена СС "Галичина" в канадском парламенте ошибкой.


"Это была ошибка, которая глубоко смутила парламент и Канаду", — сказал Джастин Трюдо.

Премьер-министр Канады добавил, что в скором времени появится в Палате общин, где будет официально просить прощения от имени парламента за инцидент.

Напомним, что 22 сентября, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Канаду, спикер Энтони Рота представил 98-летнего украинского эмигранта Ярослава Гунько как ветерана Второй мировой войны, воевавшего против россиян. Канадский спикер назвал Гунька "украинским героем и канадским героем" и поблагодарил его за службу.

Вскоре выяснилось, что Гунько был членом СС "Галичина", подчинявшейся немецким силам во главе с Гитлером. Такая новость возмутила еврейские организации и поляков, подвергших критике Канаду. Польша утверждает, что члены СС "Галичина" были нацистами и совершали преступления против человечества. Однако разные следственные комиссии не нашли фактов, что бойцы СС "Галичина" совершали военные преступления, кроме того, дивизия не была осуждена на Нюрнбергском процессе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Польша требует экстрадиции Ярослава Гунько, а спикера Палаты общин Канады Энтони Рота подал в отставку из-за инцидента с ветераном СС "Галичина".

Также "Комментарии" писали о реакции Польши на присутствие 98-летнего ветерана в канадском парламенте, которого назвали героем.



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