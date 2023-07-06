Скандал в Финляндии: политик обвиняется в проявлениях неонацизма (ФОТО)

Глава парламентской группы СДП Антти Линдтман признался, что присутствует на фотографиях, где были использованы нацистские поздравления. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Ilta-Sanomat.

Антти Линдтман и его друзья. Фото из открытых источников

В социальные сети попало фото Антти Линдтмана, где он вместе с четырьмя друзьями позирует с игрушечным оружием в руках, балаклавах и в полуобнаженном виде. Двое мужчин на фото подняли руки вверх, что означает нацистское поздравление. Однако Линдтман не демонстрировал этот жест. Фото, оказавшееся в сети, датируется 2000 годом.

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"На фотографиях изображены маленькие рождественские вечеринки нашей среднешкольной киногруппы Team Paha более двадцати лет назад", – объясняет Антти Линдтман.

Фото можно просмотреть ниже:





Антти Линдтман стоит слева сверху, держа в руках игрушечный пистолет.

Финский политик объяснил, что маски были всего реквизитом киногруппы, а ребят перебороли с позированием.

"Я не был и не являюсь симпатиком нацистов. Ни тогда, ни сейчас. Хотя это фотографии моей юности, я не очень ими горжусь", — сказал Линдтман.

Интересно, что финский политик был одним из критиков Вильгельма Юннилы, оставившего министерство финансов из-за неонацистских шуток.

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