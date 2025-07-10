Скандал в Днепре: важный гособъект за 60 млн грн стал собственностью фирмы, связанной с Корбаном

27 июня 2025 года Фонд госимущества Украины заключил договор с ООО "ДВС Групп" о продаже имущественного комплекса бывшего института "Днепрогражданпроект" в центре Днепра. В пакет вошли два основных здания на Сичеславской Набережной, 29 и 29А, а также несколько объектов в Днепре и Кривом Роге. Общая сумма сделки составила 60 млн. 1 тыс. грн.

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По данным портала ProZorro.Продажи, победитель аукциона — компания, связываемая с влиятельным предпринимателем и бывшим гражданином Украины Геннадием Корбаном.

Первоначальная стартовая цена объекта была значительно ниже – 6,5 млн грн. В ходе торгов сразу лидировала ООО "Украинская строительная корпорация", предложив 101 млн грн, но впоследствии компания отказалась от подписания договора. На втором месте оказалась ДВС Групп, которая и стала новым владельцем активов.

Покупателю достались:

· 73% строения площадью более 2 500 кв. м на Сичеславской Набережной, 29;

· свыше 7100 кв. м в соседнем здании института (29А);

· нежилая недвижимость в Кривом Роге, гаражи, офисное оборудование и инвентарь.

Однако вместе с активами покупатель получит и обязательство:

· уплатить долги предприятия, которые на конец 2024 года превышали 48 млн грн;

· не увольнять работников в течение 6 месяцев;

· не расторгать действующие договора аренды, включая договор с прокуратурой, арендующей часть помещений за символическую 1 гривну в год до завершения военного положения и еще 4 месяца после.

Фактическая стоимость сделки с учетом НДС и других расходов может составить примерно 109 млн грн

Что известно о фирме-победителе

ООО "ДВС Групп" зарегистрировано в Днепре в 2019 году. С декабря 2024-го его возглавляет Яна Хихловская, также владеющая рядом гостиничных бизнесов.

ООО "ДВС Групп" было зарегистрировано в Днепре в 2019 году. В конце 2024 года его возглавила Яна Хихловская, которая стала единоличной владелицей компании. Она также владеет долей в нескольких гостиничных бизнесах, в частности:

ООО "Гранд Отель Европейский" — Хихловской принадлежит 80% компании, остальные 20% — у гражданки РФ Елены Галкиной. Ранее этот бизнес возглавлял Виктор Угрин, которого считают причастным к бизнес-орбите Геннадия Корбана. Угрин также судился с партией УКРОП за логотип.

ООО "Астория-Днепр" — компания, которая имеет историческую связь с Корбаном. В разные годы ее руководителями и владельцами были Виктор Угрин, Владимир Ясько (бизнес-партнер Корбана), а также Корбан, Оксана Фадеева и Богдан Гулямов.

Также Яна Хихловская возглавляет ООО Дан, владелицей которого является Елена Вергун. Ранее она совладела ИКК "Славутич-Капитал" — компанией, которую в 1994 году основал Геннадий Корбан. Кроме того, Вергун руководила ЗАО Универмаг Детский мир, который принадлежал Корбану к его трансформации в ТЦ Passage.

О связях с бизнес-группой Корбана имела и ООО "Производственная фирма "Украинская строительная корпорация", которая сначала выиграла аукцион по покупке "Днепрогражданпроекта", но впоследствии отказалась от подписания соглашения. Подробнее об этом — в расследованиях журналистов".

Что касается самого "Днепрогражданпроекта" — это один из старейших архитектурных институтов региона, основанный еще в 1932 году как филиал "УкрСтройГоспроекта". В советское время это было ведущее проектное предприятие Днепропетровска, которое стояло за созданием жилых массивов "Победа", "Тополь", "Парус", "Левобережный" и других.

Институт также разрабатывал проекты застройки Кривого Рога, Павлограда, Никополя, Вольногорска, Желтых Вод, а также поселков в Западном Донбассе. В 1970-х годах было возведено главное здание "Днепрогражданпроекта" по проекту архитектора Владимира Зуева.

Среди известных архитекторов, работавших в институте – Александр Дольник, Павел Ниринберг, а также Леонид Турчин, впоследствии основавший компанию НПО "Созидатель".

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