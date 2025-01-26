Скандал в Давосе: как Всемирный экономический форум стал центром секс-разврата

Всемирный экономический форум в Давосе, известный как место встреч политической и бизнес-элиты, связывают с секс-вечеринками, сопровождением высокого класса и заключением контрактов о неразглашении информации с представителями эскорт-агентств.

Во время форума в Давосе возросло количество услуг эскорт агенств.

Как сообщает Daily Mail, на форум в Давосе приехало более 3000 деловых и политических лидеров. Однако в город в швейцарских Альпах приехала не только мировая элита, но и работники секс-индустрии.

По данным агентств, организующих сопровождение для VIP-клиентов, спрос на услуги эскорта в Давосе достиг рекордного уровня. Представители швейцарского агентства Titt4Tat сообщили, что в этом году было зарезервировано более 300 сопровождений, что на 76% больше, чем в 2024 году. Особый спрос имели модели, которые владеют несколькими языками и имеют безупречный внешний вид.

"С начала форума мы видели около 300 женщин и транс-женщин, которые были забронированы в Давосе и его окрестностях", — сказал представитель Titt4tat Андреас Бергер и добавил, что "было гораздо больше секс-вечеринок, чем в предыдущие годы".

Новой тенденцией этого года стало использование соглашений о неразглашении. Эскорт-модели, по информации агентств, теперь обязаны подписывать документы, обеспечивающие конфиденциальность клиентов. Такое условие стало ответом на скандалы, разразившиеся после утечек информации об аналогичных вечеринках в Голливуде.

По словам представителей индустрии, секс-вечеринки стали обычным явлением на фоне собрания мировой элиты. Популярными запросами у клиентов стали BDSM-практики и другие формы сексуального эксперимента.

"Анальный секс на самом деле является одной из самых популярных вещей. Люди такого типа считают себя неприкосновенными, какими они часто на самом деле являются", — утверждает Сюзанн из швейцарского агентства Escort Avantgarde.

Daily Mail указывает, что форум в Давосе традиционно становится сверхприбыльным периодом для индустрии эскорт услуг. Некоторые женщины легко получают 6000 фунтов стерлингов за бронирование, а общая выручка индустрии за первые дни форума оценивается более чем в миллион долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в прошлом году на глобальный саммит в Давосе также приехали представители секс-индустрии.

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