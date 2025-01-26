Скандал в Давосе: как Всемирный экономический форум стал центром секс-разврата

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Slava Kot
Всемирный экономический форум в Давосе, известный как место встреч политической и бизнес-элиты, связывают с секс-вечеринками, сопровождением высокого класса и заключением контрактов о неразглашении информации с представителями эскорт-агентств.
Во время форума в Давосе возросло количество услуг эскорт агенств.
Как сообщает Daily Mail, на форум в Давосе приехало более 3000 деловых и политических лидеров. Однако в город в швейцарских Альпах приехала не только мировая элита, но и работники секс-индустрии.
По данным агентств, организующих сопровождение для VIP-клиентов, спрос на услуги эскорта в Давосе достиг рекордного уровня. Представители швейцарского агентства Titt4Tat сообщили, что в этом году было зарезервировано более 300 сопровождений, что на 76% больше, чем в 2024 году. Особый спрос имели модели, которые владеют несколькими языками и имеют безупречный внешний вид.
Новой тенденцией этого года стало использование соглашений о неразглашении. Эскорт-модели, по информации агентств, теперь обязаны подписывать документы, обеспечивающие конфиденциальность клиентов. Такое условие стало ответом на скандалы, разразившиеся после утечек информации об аналогичных вечеринках в Голливуде.
По словам представителей индустрии, секс-вечеринки стали обычным явлением на фоне собрания мировой элиты. Популярными запросами у клиентов стали BDSM-практики и другие формы сексуального эксперимента.
Daily Mail указывает, что форум в Давосе традиционно становится сверхприбыльным периодом для индустрии эскорт услуг. Некоторые женщины легко получают 6000 фунтов стерлингов за бронирование, а общая выручка индустрии за первые дни форума оценивается более чем в миллион долларов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в прошлом году на глобальный саммит в Давосе также приехали представители секс-индустрии.
Также "Комментарии" писали, что Мелания Трамп объяснила свои обнаженные фото.
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