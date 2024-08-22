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Скандал в Чехии: сенатор обвиняет в завышении цен на боеприпасы для Украины

Чешский сенатор обнаружил, что Минобороны Чехии закупало боеприпасы для Украины по завышенным ценам.

сегодня, 13:47
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Slava Kot

Чешский сенатор Лукаш Вагенкнехт на заседании Комитета Сената по надзору за государственными средствами заявил, что по "чешской инициативе" были закуплены боеприпасы по завышенным ценам на 20%, что эквивалентно расходам на 1,4 млрд чешских крон. Заявления Вагенкнехта вызвало скандал, на который отреагировали в Минобороны Чехии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Цензор.НЕТ

Скандал в Чехии: сенатор обвиняет в завышении цен на боеприпасы для Украины

Боеприпасы для Украины. Фото из открытых источников

Министерство обороны Чехии прокомментировало заявления Вагенкнехта, заявив, что тот обнародовал необоснованную информацию.

"Сенатор утверждает, что заинтересован в благих намерениях для Украины. Однако его действия наносят ей фундаментальный ущерб и угрожают ей из-за поставок боеприпасов. Мы готовы все объяснить, но на закрытом заседании — не будем помогать записывать российским шпионам", — заявили в Минобороны Чехии.

В ведомстве добавили, что процедура абсолютно прозрачна и Чехия не имеет полномочий принимать решения в этом процессе, а лишь представляет предложение странам донорам.

Как указывает Татьяна Николаенко из Цензор.НЕТ из-за завышенных цен на 20% на боеприпасы в рамках "чешской инициативы" было закуплено для Украины на 20 тыс. снарядов меньше. По ее словам, профинансированный Германией проект предусматривал закупку боеприпасов двух видов для Украины.

"Половина предусмотренного – это старые боеприпасы. Половина – новые. Так вот эти боеприпасы куплены по 3200 евро вместо 2500. Такие перепады нам дорого стоят. Специмпортеры не очень громко, но признают, что это привело к росту цен для всех. А для нас это всегда максимально больно. Чем дороже боеприпас, тем меньше мы покупаем", — объясняет Николаенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Чехии заявили об изменениях по поставкам боеприпасов для Украины.

Также "Комментарии" писали о Южной Африке, блокировавшей передачу снарядов для Польши, из-за возможности их дальнейшей отправки в Украину.



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