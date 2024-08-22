Скандал в Чехии: сенатор обвиняет в завышении цен на боеприпасы для Украины

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Slava Kot
Чешский сенатор Лукаш Вагенкнехт на заседании Комитета Сената по надзору за государственными средствами заявил, что по "чешской инициативе" были закуплены боеприпасы по завышенным ценам на 20%, что эквивалентно расходам на 1,4 млрд чешских крон. Заявления Вагенкнехта вызвало скандал, на который отреагировали в Минобороны Чехии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Цензор.НЕТ
Боеприпасы для Украины. Фото из открытых источников
Министерство обороны Чехии прокомментировало заявления Вагенкнехта, заявив, что тот обнародовал необоснованную информацию.
В ведомстве добавили, что процедура абсолютно прозрачна и Чехия не имеет полномочий принимать решения в этом процессе, а лишь представляет предложение странам донорам.
Как указывает Татьяна Николаенко из Цензор.НЕТ из-за завышенных цен на 20% на боеприпасы в рамках "чешской инициативы" было закуплено для Украины на 20 тыс. снарядов меньше. По ее словам, профинансированный Германией проект предусматривал закупку боеприпасов двух видов для Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Чехии заявили об изменениях по поставкам боеприпасов для Украины.
Также "Комментарии" писали о Южной Африке, блокировавшей передачу снарядов для Польши, из-за возможности их дальнейшей отправки в Украину.
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