Скандал в Чехии: сенатор обвиняет в завышении цен на боеприпасы для Украины

Чешский сенатор Лукаш Вагенкнехт на заседании Комитета Сената по надзору за государственными средствами заявил, что по "чешской инициативе" были закуплены боеприпасы по завышенным ценам на 20%, что эквивалентно расходам на 1,4 млрд чешских крон. Заявления Вагенкнехта вызвало скандал, на который отреагировали в Минобороны Чехии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Цензор.НЕТ



Боеприпасы для Украины. Фото из открытых источников

Министерство обороны Чехии прокомментировало заявления Вагенкнехта, заявив, что тот обнародовал необоснованную информацию.

"Сенатор утверждает, что заинтересован в благих намерениях для Украины. Однако его действия наносят ей фундаментальный ущерб и угрожают ей из-за поставок боеприпасов. Мы готовы все объяснить, но на закрытом заседании — не будем помогать записывать российским шпионам", — заявили в Минобороны Чехии.

В ведомстве добавили, что процедура абсолютно прозрачна и Чехия не имеет полномочий принимать решения в этом процессе, а лишь представляет предложение странам донорам.

Как указывает Татьяна Николаенко из Цензор.НЕТ из-за завышенных цен на 20% на боеприпасы в рамках "чешской инициативы" было закуплено для Украины на 20 тыс. снарядов меньше. По ее словам, профинансированный Германией проект предусматривал закупку боеприпасов двух видов для Украины.

"Половина предусмотренного – это старые боеприпасы. Половина – новые. Так вот эти боеприпасы куплены по 3200 евро вместо 2500. Такие перепады нам дорого стоят. Специмпортеры не очень громко, но признают, что это привело к росту цен для всех. А для нас это всегда максимально больно. Чем дороже боеприпас, тем меньше мы покупаем", — объясняет Николаенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Чехии заявили об изменениях по поставкам боеприпасов для Украины.

Также "Комментарии" писали о Южной Африке, блокировавшей передачу снарядов для Польши, из-за возможности их дальнейшей отправки в Украину.