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Скандал с содержанием людей под Киевом: первые заявления Буданова, прибывшего на место столкновений

Буданов приехал на место, где произошли столкновения в Петропавловской Борщаговке, где содержали людей.

2 ноября 2026, 22:33
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Slava Kot

В Петропавловской Борщаговке в Киевской области 2 ноября произошел резонансный инцидент со столкновениями и привлечением правоохранителей. В социальных сетях появились сообщения о якобы незаконном содержании около 40 человек в подвале частного дома. На место событий прибыл руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, заявивший, что будет лично контролировать расследование.

Скандал с содержанием людей под Киевом: первые заявления Буданова, прибывшего на место столкновений

Схватки в Петропавловской Борщаговке: на место прибыл Буданов

По информации очевидцев и журналистов, находившихся внутри здания людей начали выводить наружу. На месте также работали бойцы спецподразделения КОРД. Во время инцидента были слышны выстрелы и применялся газ.

Кирилл Буданов лично прибыл в Петропавловскую Борщаговку. Во время пребывания на месте он пообщался с подростком, обнаруженным в здании. Руководитель Офиса президента помог молодому человеку связаться с сестрой и договорился, чтобы родственники приехали и забрали его домой.

Буданов пообещал наказать виновных

Кирилл Буданов заявил, что даже возможные случаи самовольного ухода из военнослужащих места службы не оправдывают противоправных действий в отношении них. По его словам, скрыть обстоятельства инцидента уже невозможно из-за широкой общественной огласки. Он взял ситуацию под личный контроль и пообещал добиться ответственности лиц, причастных к причинению вреда ребенку.

Расследованием будет заниматься Государственное бюро расследований, Офис генерального прокурора и другие правоохранительные органы. Также проверят условия работы подобных объектов и причины случаев самовольного ухода из воинских частей.

Военных пытались доставить в больницу

Буданов сообщил, что в здание смогли попасть более десяти человек. Они осмотрели помещение и получили ответы на свои вопросы. По его словам, заложников дома нет.. Буданов также отметил, что "таких зданий много":

"Вот как раз почему такие здания существуют, что происходит, почему у нас есть СЗЧ, почему у нас есть другие проблемы – вместе с орггруппой, которая из вас и сформирована, с завтрашнего дня мы все начнем разбираться. Утром", — сказал Буданов.

Отдельно продолжалась организация выезда автобуса с военнослужащими, нуждающимися в медицинской помощи. Их планировали доставить в больницу. Буданов лично помогал оттаскивать полицейские автомобили, чтобы уволить проезд для автобуса.

Руководитель Офиса президента подчеркнул, что вопрос условий пребывания военных в здании и причин самовольного ухода из частей будут проверять отдельно. По его словам, рассмотрение этих обстоятельств продолжится на следующий день.

Что известно о стычках в Петропавловской Борщаговке

Напомним, что после появления видео в соцсетях пользователи начали сообщать о возможном незаконном содержании людей. Полиция Киевщины опровергла информацию о наличии заложников и гибели одного из них.

По словам командующего Национальной гвардией Александра Пивненко, здание использовалось для временного размещения военнослужащих Нацгвардии. На месте работали бойцы КОРД, представители Офиса военного омбудсмана и командование Нацгвардии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известно о сутуации в Петропавловской Борщаговке .



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