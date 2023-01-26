Скандал с Николаем Тищенко: появились новые подробности его "командировки" в Таиланд

Народного депутата от фракции "Слуга народа" никто не отпускал в командировку в Таиланд. Такое заявление сделал председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук в Facebook .

"Николая Тищенко никуда за границу не командировал. Соответственно, и распоряжение на командировку в Таиланд я, как председатель Верховной рады Украины, не подписывал", — написал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что нардеп решил устроить депутатский прием в Таиланде. Скандальный нардеп Николай Тищенко отправится в Таиланд, чтобы встретиться с украинским сообществом и провести там депутатский прием. Как передают "Комментарии", об этом свидетельствует объявление о встрече с народным избранником на официальной странице Посольства Украины в Таиланде в Facebook.