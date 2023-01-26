Скандал с Николаем Тищенко: появились новые подробности его "командировки" в Таиланд

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Лиля Воробьева
Народного депутата от фракции "Слуга народа" никто не отпускал в командировку в Таиланд. Такое заявление сделал председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук в Facebook .
Николай Тищенко (фото из открытых источников)
"Николая Тищенко никуда за границу не командировал. Соответственно, и распоряжение на командировку в Таиланд я, как председатель Верховной рады Украины, не подписывал", — написал он.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что нардеп решил устроить депутатский прием в Таиланде. Скандальный нардеп Николай Тищенко отправится в Таиланд, чтобы встретиться с украинским сообществом и провести там депутатский прием. Как передают "Комментарии", об этом свидетельствует объявление о встрече с народным избранником на официальной странице Посольства Украины в Таиланде в Facebook.Также "Комментарии" информировали о том, почему в "Слуге народа" не захотели прощать Тищенко очередную шалость.Скандальный нардеп-"слуга" Николай Тищенко отправится в Таиланд, чтобы, как он уверяет, встретиться с украинским обществом и провести там депутатский прием. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Тищенко планируют исключить из фракции "Слуга народа" (уже сделано), а также из партии. По словам руководителя политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игоря Рейтеровича, история с изгнанием Тищенко из "слуг" очень проста и состоит из двух компонентов. Ну а история Таиланда стала, по его словам, последней каплей. Тем более что (и это во-вторых) это было по сути демонстративное нарушение указа президента об усилении контроля над выездом чиновников, нардепов, силовиков за границу.
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