Скандал набирает обороты: в какой стране главный психиатр ВСУ уже присмотрел себе виллу

Главный психиатр ВСУ Олег Друзь, которого подозревают в незаконном обогащении, хотел приобрести элитную виллу в Турции. Ее цена составляет 650 тысяч евро. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Олег Друзь. Фото из открытых источников

Ссылаясь на источники СМИ отмечает, что в прошлом году Друзь якобы дважды побывал в Турции. Цель визита – приобретение трехэтажной виллы с бассейном за 650 тысяч евро. Во время поездок Друзь вел активную переписку с риелтором, который предлагал различные варианты элитного жилья.

В материале говорится, что в Турции живет приемная дочь Друзя, для которой он купил новый гибридный автомобиль "Тойота". Покупку чиновник снял на свой телефон.

Как стало известно, жена фигуранта Ольга Седова – россиянка, но уже получила украинское гражданство. Ее сын — пасынок Друзя, живет в Киеве, но до сих пор имеет российский паспорт.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Шевченковском районном суде Киева состоялось заседание, на котором избрали меру пресечения для главного психиатра ВСУ Олега Друзя, подозреваемого в незаконном обогащении на сумму более 1 миллиона долларов.

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров, приняв решение о заключении под стражу на 60 дней (до 20 марта) с возможностью внесения залога в размере 49 млн. гривен, сообщает Общественное.

Олег Друзь будет оставаться под стражей в медицинском учреждении для улучшения его здоровья.

Прокуроры потребовали применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней или залога на сумму 49 миллионов гривен.



