Суд определил меру пресечения главному психиатру ВСУ Друзью

В Шевченковском районном суде Киева состоялось заседание, на котором избрали меру пресечения для главного психиатра ВСУ Олега Друзя, подозреваемого в незаконном обогащении на сумму более 1 миллиона долларов. Суд удовлетворил ходатайство прокуроров, приняв решение о заключении под стражу на 60 дней (до 20 марта) с возможностью внесения залога в размере 49 млн. гривен, сообщает Общественное.

Олег Друзь. Фото: suspilne.media

Олег Друзь будет оставаться под стражей в медицинском учреждении для улучшения его здоровья.

Прокуроры потребовали применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней или залога на сумму 49 миллионов гривен.

Адвокаты подозреваемого заявляли, что его задержание незаконно. Один из адвокатов сообщил, что Друзья на днях выписали из реанимации, и защитники просили избрать меру пресечения, не предусматривающую арест. В случае определения залога они просили рассчитать его в соответствии с финансовыми возможностями подозреваемого и его семьи.

Журналист Общественного, присутствовавший на заседании, отметил, что перед началом слушания адвокат сообщил, что Друзь находился в критическом состоянии, когда его доставили в суд на карете скорой помощи. В зале суда находились медики, и Друзья присутствовали на заседании.

После оглашения решения суда подозреваемый отказался от комментариев, сообщает наш корреспондент. Согласно решению он будет оставаться под стражей в медицинском учреждении до улучшения состояния его здоровья.

Портал "Комментарии" писал, что Министерство обороны внедряет новый подход к ведению учетной документации по медицинской помощи военнослужащим на догоспитальном этапе. Вместо устаревшей "формы 100" будет использоваться электронная Первичная медицинская карта.