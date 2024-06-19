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Скандал на Евро-2024: на немецком телевидении опубликовали карту Украины без Крыма

Во время трансляции Евро-2024 платформа Magenta TV опубликовала карту, где украинский Крым был обозначен как территория России.

сегодня, 12:00
Автор:
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Slava Kot
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Немецкий стриминговый сервис Magenta TV, транслирующий все матчи Чемпионата Европы по футболу, попал в скандал. Перед игрой сборных Турции и Грузии платформа опубликовала карту, на которой Крым не был обозначен как территория Украины.

Скандал на Евро-2024: на немецком телевидении опубликовали карту Украины без Крыма

На немецком телевидении была опубликована карта Украины без Крыма. Фото из открытых источников

18 июня перед началом матча сборных Турции и Грузии на стриминговом сервисе Magenta TV появился короткий ролик с выделенными странами участниками Евро-2024. На карте вся территория Украины была закрашена в сине-желтый цвет, кроме Крыма, который остался серым и обозначенным как территория России. Серый цвет указывал на страны, не участвующие на Чемпионате Европы по футболу, в том числе и на Россию.

Ошибку платформа Magenta TV обнаружила уже после матча и извинилась за публикацию карты Украины без Крыма.

"Небольшое замечание от себя, которое для нас очень важно: мы допустили серьезную ошибку накануне этой игры. Мы показали некорректное изображение Европы, на котором Крым не был идентифицирован как часть Украины. Нам очень жаль и мы хотели бы извиниться", — сказал телеведущий Йоханнес Б. Кернер.

Напомним, что сборная Украины первый матч на Евро-2024 проиграла сборной Румынии с разгромным счетом 3:0. Следующий матч украинская команда сыграет 21 июня против сборной Словакии. В третьей игре группового этапа соперником Украины станет сборная Бельгии. Матч между командами запланирован на 26 июня.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у сборной Украины ухудшились шансы выйти из группы на Евро-2024. Команда Сергея Реброва оказалась по этому показателю пятой с конца на турнире из 24 команд.

Также "Комментарии" писали о скандале с участием сына президента Сербии, сразившегося с футбольными болельщиками на Евро-2024.



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