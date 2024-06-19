Скандал на Евро-2024: на немецком телевидении опубликовали карту Украины без Крыма

Немецкий стриминговый сервис Magenta TV, транслирующий все матчи Чемпионата Европы по футболу, попал в скандал. Перед игрой сборных Турции и Грузии платформа опубликовала карту, на которой Крым не был обозначен как территория Украины.



На немецком телевидении была опубликована карта Украины без Крыма. Фото из открытых источников

18 июня перед началом матча сборных Турции и Грузии на стриминговом сервисе Magenta TV появился короткий ролик с выделенными странами участниками Евро-2024. На карте вся территория Украины была закрашена в сине-желтый цвет, кроме Крыма, который остался серым и обозначенным как территория России. Серый цвет указывал на страны, не участвующие на Чемпионате Европы по футболу, в том числе и на Россию.

Ошибку платформа Magenta TV обнаружила уже после матча и извинилась за публикацию карты Украины без Крыма.

"Небольшое замечание от себя, которое для нас очень важно: мы допустили серьезную ошибку накануне этой игры. Мы показали некорректное изображение Европы, на котором Крым не был идентифицирован как часть Украины. Нам очень жаль и мы хотели бы извиниться", — сказал телеведущий Йоханнес Б. Кернер.

Напомним, что сборная Украины первый матч на Евро-2024 проиграла сборной Румынии с разгромным счетом 3:0. Следующий матч украинская команда сыграет 21 июня против сборной Словакии. В третьей игре группового этапа соперником Украины станет сборная Бельгии. Матч между командами запланирован на 26 июня.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у сборной Украины ухудшились шансы выйти из группы на Евро-2024. Команда Сергея Реброва оказалась по этому показателю пятой с конца на турнире из 24 команд.

Также "Комментарии" писали о скандале с участием сына президента Сербии, сразившегося с футбольными болельщиками на Евро-2024.