Скандал на борту самолета: женщина с избыточным весом спорила с матерью ребенка из-за сидений

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Slava Kot
34-летняя женщина, учитывая свою полноту, купила два места в самолете, чтобы удобно сидеть и не создавать дискомфорт соседним пассажирам. Однако другая пассажирка требовала от нее отдать одно место ее ребенку, которому негде было сесть. На самолете разгорелся скандал, к которому привлекли стюардессу.
В самолете произошел скандал между двумя пассажирками. Фото из открытых источников
Покупка дополнительного места в самолете противоречива идея, однако некоторые авиаперевозчики даже требуют дополнительный билет, если вес пассажира превышает определенные нормы. Иногда на такие дополнительные места предоставляются бонусы или скидки. Подобная история произошла с пассажиркой, решившей взять дополнительное место, чтобы не создавать проблем. Однако она не ожидала, что с ней произойдет на борту.
На борту самолета к ней подошла мать с ребенком и увидев свободное место, требовала отдать его для ребенка. Шокированная пассажирка объяснила, что у нее билеты на оба места. Мать подняла шум и решила пожаловаться стюардессе, что пассажирка пытается украсть детское место у ее сына.
По ее словам малышу было 18 месяцев и для такого возраста необязательно покупать билет, но ребенок должен быть на руках. Однако мать хотела воспользоваться "свободным" местом, чтобы отдохнуть.
Большинство интернет-пользователей поддержали женщину и указали, что она была права, ведь заплатила за два места. Они объясняли, если мать не хотела держать ребенка на коленях, то должна была заплатить за его место. Другие сетовали на стюардессу, потому что они требуют дополнительных мест у полных людей, а потом просят ими делиться. Однако некоторые раскритиковали пассажирку называя ее эгоисткой, которая создала дискомфорт для двух пассажиров, а ребенок мог бы поместиться на ее второе сиденье.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о случае, когда на борту самолета пассажир покусал стюардессу.
Также "Комментарии" писали, что женщина месяц живет в аэропорту.
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