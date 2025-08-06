Шведский премьер попал в скандал из-за ИИ: что он сделал

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон попал под шквал критики после того, как публично признался в использовании искусственного интеллекта для принятия решений в повседневной работе на посту лидера страны. Эксперты и специалисты видят опасность из-за использования ChatGPT, LeChat и других моделей искусственного интеллекта премьером Швеции.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Фото из открытых источников

В комментарии для шведского делового издания Dagens industri Ульф Кристерссон прямо заявил, что использует искусственный интеллект в своей работе в должности премьер-министра, в частности, американский ChatGPT и французский LeChat.

"Я сам довольно часто им пользуюсь. Хотя бы для того, чтобы получить другое мнение. Что бы сделали другие? И должны ли мы думать наоборот? Вот такие вопросы", — сказал Кристерссон.

Однако признание Кристерссона быстро повлекло за собой политический и общественный скандал. Одним из первых критически высказалось влиятельное шведское издание Aftonbladet, обвинившее главу правительства в том, что он "подвергся психозу олигархов в отношении ИИ". Особое внимание шведские СМИ и эксперты уделили конфиденциальной информации, которая через ИИ может быть передана третьим сторонам.

На скандал отреагировал советник премьера Том Самуэльсон. Он заверил, что никакая секретная или чувствительная информация не передавалась посторонним сервисам.

Несмотря на эти слова, профессор из ответственного искусственного интеллекта Университета Умео Вирджиния Дигнум заявила, что зависимость политического лидера от инструментов ИИ указывает на тревожный сигнал для демократии.

"Чем больше он полагается на искусственный интеллект в простых вещах, тем больше риск чрезмерной уверенности в системе. Это скользкий путь. Мы должны требовать гарантии надежности. Мы не голосовали за ChatGPT", — заявила Дигнум.

По ее словам, большие языковые модели не формируют новых идей, а лишь отражают уже существующие мнения в обучающих данных. Это подвергает сомнению их объективность и способность поддерживать принятие стратегических государственных решений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп вызвал бурю ярости у американских епископов из-за одного изображения созданного ИИ.

Также "Комментарии" писали, что Украина создает собственный искусственный интеллект.