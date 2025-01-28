Шмыгаль не нашел оснований для введения санкций против Портнова: премьер ответил на петицию

Кабинет Министров Украины рассмотрел петицию, предлагавшую ввести санкции СНБО против Андрея Портнова, бывшего заместителя главы администрации Януковича. По результатам проверки, не было выявлено оснований для введения ограничительных мер. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ответе на петицию.

Андрей Портнов. Фото: УНН

Шмыгаль уточнил, что Министерство экономики вместе с другими государственными структурами, в том числе Министерством внутренних дел, МИДом, Минюстом, полицией, БЭБ, ДБР, НАБУ, СБУ и Офисом Генерального прокурора, изучили петицию и предоставили свои выводы. По их данным, в петиции не приведены обоснованные причины для введения санкций в соответствии с действующим законодательством Украины.

Премьер-министр добавил, что решение Соединенных Штатов о введении санкций не является прямым основанием для таких мер в Украине.

Кроме того, правительство указало, что петиция не содержит доказательств террористической деятельности Портнова, которые могли бы являться основанием для применения санкций согласно законодательству Украины.

В ответ на петицию правоохранительные органы, в частности МВД, полиция, БЭБ, НАБУ и СБУ сообщили Министерству экономики об отсутствии данных, свидетельствующих о необходимости введения санкций в отношении Портнова. Кабмин также подчеркнул, что любой, кто владеет информацией о возможных преступлениях, может обращаться к правоохранителям с заявлением.

В конце прошлого года Ярослава Вольвач, руководитель отдела расследований hromadske, подала петицию в Кабинет Министров. Тогда же медийные и общественные организации, входящие в Медиадвижение, а также украинские медиа, обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой инициировать рассмотрение вопроса санкций против Андрея Портнова на заседании СНБО.

Медиадвижение аргументирует необходимость санкций на основе многочисленных журналистских расследований, свидетельствующих о возможном остаточном влиянии Портнова на судебную систему Украины.

Стоит отметить, что после публикации петиции Портнов через свою представительницу Карину Никитян направил обращение в Кабмин с требованием удалить документ. Однако уже 11 января петиция собрала необходимые 25 тысяч подписей для дальнейшего разбирательства.

Портал "Комментарии" уже писал, что, несмотря на запреты мужчинам призывного возраста покидать территорию Украины, бывший регионал и первый заместитель главы Администрации президента-беглеца Януковича Андрей Портнов уехал из страны 3 июня 2022 года.