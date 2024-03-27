Секс-скандал в полиции: сотрудники участка принимали участие в оргиях

В полицейском департаменте Ла-Вернь штата Теннесси произошел шокирующий общественность случай. Офицер полиции Мейган Холл была уволена, когда оказалось, что она имела сексуальные отношения с шестью коллегами. Сотрудники полиции принимали участие в оргиях в полицейском участке, гостиницах и дома у офицеров. Холл заявила, что она стала жертвой сексуализации.



Бывшая полицейская Мейган Холл. Фото из открытых источников

По данным внутреннего расследования оказалось, что 28-летняя полицейская Мейган Холл, работавшая в отделении менее года, имела секс со своим начальником и коллегами. Среди описанных случаев, в частности, оральный секс с двумя полицейскими в отделении полиции при исполнении служебных обязанностей, а также секс втроем с одним из полицейских и его женой.

Кроме того, стало известно, что Мейган Холл присылала обнаженные фото и видео, которые впоследствии распространились среди других полицейских, начавших шутить над девушкой.

Когда скандал стал известен в 2023 году, Мейган и четверо других офицеров потеряли работу. В ходе следствия выяснилось, что полицейская, кроме участия в оргиях, употреблял алкоголь на службе.

Хотя виновных в скандале было много, вся тяжесть легла на плечи женщины. С самого начала Мейган Холл называли провокаторшей и женщиной, которая соблазнила своих коллег. Бывшая офицерша не собиралась с этим мириться. Она наняла адвоката и подала в суд на местные власти, ответственные за ее увольнение из полиции.

В своем иске Холл утверждала, что все началось с романа с начальником участка. Впоследствии эта ситуация привела к тому, что другие ее коллеги стали ухаживать за ней, пока она не подверглась их сексуальным притязаниям.

"Я знаю, что говорят большинство людей. Ты могла сказать "нет". Я понимаю это. Но мой ответ им таков: я сказала "нет", но они не принимали ответа. В конце концов я подверглась давлению", — говорит Холл.

Адвокат Холл Уэсли Кларк сказал, что у молодой бывшей полицейской никогда не было шанса.

"На Мейган не смотрели как на полицейского-новичка, которого нужно учить и помогать. На нее смотрели как на кусок мяса, который нужно сексуализировать и эксплуатировать", – заявил юрист.

В марте 2024 года суд пошел на мировое соглашение с Мейган Холл, при котором бывшая полицейская получит 500 тыс. долларов компенсации.

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