Секс-скандал в полиции: сотрудники участка принимали участие в оргиях

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Slava Kot
В полицейском департаменте Ла-Вернь штата Теннесси произошел шокирующий общественность случай. Офицер полиции Мейган Холл была уволена, когда оказалось, что она имела сексуальные отношения с шестью коллегами. Сотрудники полиции принимали участие в оргиях в полицейском участке, гостиницах и дома у офицеров. Холл заявила, что она стала жертвой сексуализации.
Бывшая полицейская Мейган Холл. Фото из открытых источников
По данным внутреннего расследования оказалось, что 28-летняя полицейская Мейган Холл, работавшая в отделении менее года, имела секс со своим начальником и коллегами. Среди описанных случаев, в частности, оральный секс с двумя полицейскими в отделении полиции при исполнении служебных обязанностей, а также секс втроем с одним из полицейских и его женой.
Кроме того, стало известно, что Мейган Холл присылала обнаженные фото и видео, которые впоследствии распространились среди других полицейских, начавших шутить над девушкой.
Когда скандал стал известен в 2023 году, Мейган и четверо других офицеров потеряли работу. В ходе следствия выяснилось, что полицейская, кроме участия в оргиях, употреблял алкоголь на службе.
Хотя виновных в скандале было много, вся тяжесть легла на плечи женщины. С самого начала Мейган Холл называли провокаторшей и женщиной, которая соблазнила своих коллег. Бывшая офицерша не собиралась с этим мириться. Она наняла адвоката и подала в суд на местные власти, ответственные за ее увольнение из полиции.
В своем иске Холл утверждала, что все началось с романа с начальником участка. Впоследствии эта ситуация привела к тому, что другие ее коллеги стали ухаживать за ней, пока она не подверглась их сексуальным притязаниям.
Адвокат Холл Уэсли Кларк сказал, что у молодой бывшей полицейской никогда не было шанса.
В марте 2024 года суд пошел на мировое соглашение с Мейган Холл, при котором бывшая полицейская получит 500 тыс. долларов компенсации.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что полиция расследует групповое изнасилование в виртуальной реальности.
Также "Комментарии" писали о паре, которая занималась сексом в церкви и снимала это по телефону.
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