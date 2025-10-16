logo

Самый плохой день недели – не понедельник: эксперты поразили заявлением
commentss НОВОСТИ Все новости

Самый плохой день недели – не понедельник: эксперты поразили заявлением

В этот день уровень счастья самый низкий, потому что отзвук выходных угасает, а рабочие дела усиливаются, объясняют исследователи.

16 октября 2025, 09:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Несмотря на распространенное мнение, понедельник не самый стрессовый день недели. Исследование Лондонской школы экономики показало, что самый эмоциональный спад люди переживают во вторник. Об этом сообщает Vogue.

Самый плохой день недели – не понедельник: эксперты поразили заявлением

Фото: из открытых источников

Хотя воскресенье считается днем отдыха, его часто сопровождает волнение из-за приближающейся рабочей недели. Уже с утра появляется легкая тревога, а вечером возникает ощущение, что выходные быстро проходят. Это напоминает последние часы отпуска, когда тело отдыхает, а мысли уже на работе. Однако воскресенье остается временем для сна, семьи и тишины.

Понедельник символизирует старт недели, хотя сопровождается ранними подъемами и многочисленными задачами. Психологи отмечают, что даже так называемый Blue Monday – самый пасмурный день года – может стать толчком к обновлению. Начало дня с четким планом и ясной головой помогает задать верный ритм.

Исследование LSE's Mappiness Project с участием более 22 тысяч человек обнаружило, что именно во вторник уровень счастья падает ниже. По словам исследователя Джорджа МакКеррона, в понедельник все еще чувствуется "эхо выходных", а во вторник оно исчезает, и человек понимает, что до следующего отдыха далеко, а работа только набирает обороты. Тяжелейший период наступает около 15:00, когда энергия почти исчерпана, но до завершения рабочего дня еще далеко.

