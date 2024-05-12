Самые громкие скандалы Евровидения 2024: один касается Украины

Ежегодно в течение одной майской недели внимание мира привлекает Евровидение, на котором почти каждый раз случаются курьезные случаи и скандалы. Этот год не стал исключением, а портал "Комментарии" подготовил подборку самых громких скандалов Евровидение 2024 года.



Самые громкие скандалы на Евровидении 2024. Фото из открытых источников

На Евровидении 2024 года хотели дисквалифицировать нескольких участников из-за различных нарушений конкурса, однако одного конкурсанта все же отстранили от участия в песенном конкурсе.

Поляки призвали дисквалифицировать Украину с конкурса

alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении 2024



Первый скандал разразился перед самым началом Евровидение 2024 и связан с Украиной. В социальных сетях некоторые поляки выражали резкое возмущение из-за ролика Jerry Heil, а точнее одежды украинской певицы. Jerry Heil была одета в свитшот с надписью Banderaciaga, которая отсылает к украинскому борцу за независимость Степану Бандеры.

Некоторые поляки, обвиняющие Бандеру в геноциде польского народа, заявили, что не будут голосовать за Украину, а также призвали дисквалифицировать украинских певиц.

Прервали выступление конкурсанта из Польши





Польская певица Luna на Евровидении 2024



Следующий скандальный случай также связан с Польшей. Во время выступления певицы Luna с песней "The Tower" в первом полуфинале Евровидения 2024 года Сербия прервала прямую трансляцию и показала в эфире национального телеканала приезд Си Цзиньпина в местный аэропорт.

Из-за этого инцидента поляки заявили о "серьезном нарушении правил конкурса" и требуют от Сербии уплатить штраф, а также призвали дисквалифицировать страну с Евровидения.

Освистование Израиля на Евровидении 2024





Израильская певица Эден Голан на Евровидении

Еще один скандал произошел во втором полуфинале Евровидение. Во время выступления представительницы Израиля Эден Голан в зале в Мальме публика освистывала певицу и восклицала призывы о "свободной Палестине". Однако, зрители, наблюдавшие конкурс на своих экранах, не слышали возгласов зала.

Организаторы Евровидения использовали антиосвистную систему, которая глушила возгласы из зала, а в конце выступления Эден Голан были включены фальшивые аплодисменты. Технология антиосвистки впервые была применена на Евровидении в 2015 году во время выступления российской певицы.

Дисквалификация Нидерландов с Евровидение 2024





Йост Клейн из Нидерландов на Евровидении получил дисквалификацию



Самым громким скандалом Евровидении 2024 года стала дисквалификация с песенного конкурса представителя Нидерландов Йоста Клейна. Это впервые за 68 лет существования Евровидение, когда участник дисквалифицирован после выступлений в полуфиналах. Сначала певца из Нидерландов не пустили на репетицию, а впоследствии появилось решение Европейского языкового союза по дисквалификации Йоста Клейна.

"Поведение Йоста Клейна по отношению к члену команды считается нарушением правил соревнований", — говорится в заявлении EBU.

В настоящее время детали инцидента с участием Йоста Клейна неизвестны. Сам артист не комментировал свою дисквалификацию.

Украина заняла на Евровидении 2024 года третье место с 435 голосами, а победу получила Швейцария с результатом 591 голос.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об одном из самых шокирующих выступлений на Евровидении 2024 года.