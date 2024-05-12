logo

BTC/USD

60935.76

ETH/USD

2919.38

LTC/USD

81.23

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Самые громкие скандалы Евровидения 2024: один касается Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Самые громкие скандалы Евровидения 2024: один касается Украины

Евровидение 2024 года закончилось несколькими большими скандалами, а также дисквалификацией одного участника перед самым финалом, что произошло впервые за всю историю существования песенного конкурса.

сегодня, 08:55
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Ежегодно в течение одной майской недели внимание мира привлекает Евровидение, на котором почти каждый раз случаются курьезные случаи и скандалы. Этот год не стал исключением, а портал "Комментарии" подготовил подборку самых громких скандалов Евровидение 2024 года.

Самые громкие скандалы Евровидения 2024: один касается Украины

Самые громкие скандалы на Евровидении 2024. Фото из открытых источников

На Евровидении 2024 года хотели дисквалифицировать нескольких участников из-за различных нарушений конкурса, однако одного конкурсанта все же отстранили от участия в песенном конкурсе.

Поляки призвали дисквалифицировать Украину с конкурса

Самые громкие скандалы Евровидения 2024: один касается Украины - фото 2

alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении 2024

Первый скандал разразился перед самым началом Евровидение 2024 и связан с Украиной. В социальных сетях некоторые поляки выражали резкое возмущение из-за ролика Jerry Heil, а точнее одежды украинской певицы. Jerry Heil была одета в свитшот с надписью Banderaciaga, которая отсылает к украинскому борцу за независимость Степану Бандеры.

Некоторые поляки, обвиняющие Бандеру в геноциде польского народа, заявили, что не будут голосовать за Украину, а также призвали дисквалифицировать украинских певиц.

Прервали выступление конкурсанта из Польши

Самые громкие скандалы Евровидения 2024: один касается Украины - фото 3

Польская певица Luna на Евровидении 2024

Следующий скандальный случай также связан с Польшей. Во время выступления певицы Luna с песней "The Tower" в первом полуфинале Евровидения 2024 года Сербия прервала прямую трансляцию и показала в эфире национального телеканала приезд Си Цзиньпина в местный аэропорт.

Из-за этого инцидента поляки заявили о "серьезном нарушении правил конкурса" и требуют от Сербии уплатить штраф, а также призвали дисквалифицировать страну с Евровидения.

Освистование Израиля на Евровидении 2024

Самые громкие скандалы Евровидения 2024: один касается Украины - фото 4

Израильская певица Эден Голан на Евровидении

Еще один скандал произошел во втором полуфинале Евровидение. Во время выступления представительницы Израиля Эден Голан в зале в Мальме публика освистывала певицу и восклицала призывы о "свободной Палестине". Однако, зрители, наблюдавшие конкурс на своих экранах, не слышали возгласов зала.

Организаторы Евровидения использовали антиосвистную систему, которая глушила возгласы из зала, а в конце выступления Эден Голан были включены фальшивые аплодисменты. Технология антиосвистки впервые была применена на Евровидении в 2015 году во время выступления российской певицы.

Дисквалификация Нидерландов с Евровидение 2024

Самые громкие скандалы Евровидения 2024: один касается Украины - фото 5

Йост Клейн из Нидерландов на Евровидении получил дисквалификацию

Самым громким скандалом Евровидении 2024 года стала дисквалификация с песенного конкурса представителя Нидерландов Йоста Клейна. Это впервые за 68 лет существования Евровидение, когда участник дисквалифицирован после выступлений в полуфиналах. Сначала певца из Нидерландов не пустили на репетицию, а впоследствии появилось решение Европейского языкового союза по дисквалификации Йоста Клейна.

"Поведение Йоста Клейна по отношению к члену команды считается нарушением правил соревнований", — говорится в заявлении EBU.

В настоящее время детали инцидента с участием Йоста Клейна неизвестны. Сам артист не комментировал свою дисквалификацию.

Украина заняла на Евровидении 2024 года третье место с 435 голосами, а победу получила Швейцария с результатом 591 голос.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об одном из самых шокирующих выступлений на Евровидении 2024 года.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости