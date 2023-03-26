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"Русский мир" дошел до экзотического острова: турист снял штаны на священной горе

Турист из России снял штаны на священной горе Агунг на экзотическом острове Бали. Подобные действия спровоцировали резкую реакцию местных жителей.

сегодня, 16:05
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Автор:

Slava Kot

Власти острова Белая в шоке от действий российского туриста, который поднялся на священную гору Агунг, спустил свои штаны и все это зафиксировал на камеру. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Bali Discovery.

"Русский мир" дошел до экзотического острова: турист снял штаны на священной горе

Российский турист на священной горе. Фото из открытых источников

На территории экзотического Бали русский турист нарушил закон своим поступком, ведь осквернил один из величайших священных объектов острова – гору Агунг. Русский поднялся на вершину и для празднования поднял руки вверх и снял штаны, кроме того, свой поступок мужчина снял на фото и выложил в соцсети. Вероятно, турист из РФ пытался снискать славу своим поступком, но не ту которую хотел.


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Как выяснилось позже, россиянин был в группе из семи иностранцев, без регистрации и гидов поднявшихся на священную гору. Власти острова осудили такое шокирующее поведение мужчины. Злоумышленнику грозит депортация.

Сам же россиянин через несколько дней опубликовал видео в соцсети, где просит прощения за свой поступок, ведь он не знал, что гора – это священное место.

Председатель Высшего индуистского совета (PHDI) Ниоман Кенак считает, что туриста следует депортировать, однако добавляет, что любое наказание не будет соответствовать тому ущербу, который нанесли острову и людям, ведь теперь местные жители должны проводить дорогие и сложные ритуалы, чтобы очистить место от россиянина и восстановить баланс сил между физическим и метафизическим мирами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что жители Бали исполнены страха из-за наплыва россиян.

Также "Комментарии" писали об азиатской стране, которая объявила, что будет платить деньги туристам за ее посещение.



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Источник: https://balidiscovery.com/on-a-bali-mountain-top-naked-to-the-world/
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