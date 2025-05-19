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Румынский политик назвал себя президентом африканской страны

Кандидат в президенты Румынии Джордж Симион перепутал флаг родной страны.

сегодня, 08:47
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Автор:
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Slava Kot

Курьезный случай произошел с кандидатом в президенты Румынии Джордже Симионом, назвавшим себя президентом африканской страны Чад. Это случилось в день выборов в Румынии.

Румынский политик назвал себя президентом африканской страны

Джордже Симион. Фото: Inquam Photos / George Călin

18 мая в Румынии состоялся второй тур выборов президента, в которых соревновались ультраправый политик Джордже Симион и мэр Бухареста Никушор Дан. Задолго до оглашения результатов Джордже Симион опубликовал сообщение на платформе X, где он объявил себя новым президентом страны. Однако с политиком случился курьезный случай, ведь вместо румынского флага он поставил эмодзи с флагом Чада.

Флаги обоих государств очень похожи и состоят из вертикальных полосок трех цветов: синий, желтый и красный. Однако у флага Чада несколько темнее оттенок синего. Ошибку в сообщении кандидата в президенты обнаружил чат-бот Grok, объясняющий, что заявление Симиона ложное, ведь настоящий президент Чада Махамат Идрис Деби.

Румынский политик назвал себя президентом африканской страны - фото 2

Джордже Симион назвал себя президентом Чада

Кроме того, при наведении курсора на флаг, на нем появляется текст, указывающий, что это флаг Чада. Также, если его скопировать и вставить в Google, система идентифицирует эмодзи как флаг африканской страны.

Несмотря на предварительное объявление себя президентом, после окончательных результатов выборов Джордже Симион признал свое поражение, заявив, что он продолжит борьбу "за свободу и наши большие ценности вместе с другими патриотами, суверенистами и консерваторами всего мира".

Согласно официальным результатам новым президентом Румынии стал Никушор Дан, набравший 53,6% голосов на выборах во втором туре. Джордже Симион получил – 46,4% поддержки румын.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 5 странах, имеющих схожие флаги.

Также "Комментарии" писали о Джордже Симионе, который критически высказался о помощи Украине.



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Источник: https://x.com/georgesimion
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