Румынский политик назвал себя президентом африканской страны

Курьезный случай произошел с кандидатом в президенты Румынии Джордже Симионом, назвавшим себя президентом африканской страны Чад. Это случилось в день выборов в Румынии.

Джордже Симион. Фото: Inquam Photos / George Călin

18 мая в Румынии состоялся второй тур выборов президента, в которых соревновались ультраправый политик Джордже Симион и мэр Бухареста Никушор Дан. Задолго до оглашения результатов Джордже Симион опубликовал сообщение на платформе X, где он объявил себя новым президентом страны. Однако с политиком случился курьезный случай, ведь вместо румынского флага он поставил эмодзи с флагом Чада.

Флаги обоих государств очень похожи и состоят из вертикальных полосок трех цветов: синий, желтый и красный. Однако у флага Чада несколько темнее оттенок синего. Ошибку в сообщении кандидата в президенты обнаружил чат-бот Grok, объясняющий, что заявление Симиона ложное, ведь настоящий президент Чада Махамат Идрис Деби.

Джордже Симион назвал себя президентом Чада

Кроме того, при наведении курсора на флаг, на нем появляется текст, указывающий, что это флаг Чада. Также, если его скопировать и вставить в Google, система идентифицирует эмодзи как флаг африканской страны.

Несмотря на предварительное объявление себя президентом, после окончательных результатов выборов Джордже Симион признал свое поражение, заявив, что он продолжит борьбу "за свободу и наши большие ценности вместе с другими патриотами, суверенистами и консерваторами всего мира".

Согласно официальным результатам новым президентом Румынии стал Никушор Дан, набравший 53,6% голосов на выборах во втором туре. Джордже Симион получил – 46,4% поддержки румын.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 5 странах, имеющих схожие флаги.

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