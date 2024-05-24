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Российский пропагандист назвал Зеленского “нелегитимным”: скандальное заявление

Вчера СБУ сообщила о подозрении известному продюсеру Юрию Бардашу

сегодня, 11:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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Служба Безопасности Украины официально выдвинула обвинения против продюсера и музыканта Юрия Бардаша, который сбежал в Россию и является активным сторонником военных действий против Украины. В начале полномасштабного вторжения он переехал в РФ иначал вести активную информационную кампанию в поддержку оккупантов. 

Российский пропагандист назвал Зеленского “нелегитимным”: скандальное заявление

Вчера СБУ сообщила о подозрении известному продюсеру Юрию Бардашу

"Служба безопасности собрала доказательную базу на продюсера и музыканта Юрия Бардаша, который оправдывает войну РФ против Украины. В начале полномасштабного вторжения он сбежал в Россию, где начал широкую информкампанию в поддержку оккупантов", — говорится в сообщении.

Бардаш, регулярно публикующий антиукраинские посты в своём Telegram-канале, призывает к захвату Киева и Харькова. Помимо этого, пропагандист неоднократно высказывался в поддержку Путина.

Несмотря на серьёзность обвинений, Бардаш открыто высказался в своём Telegram-канале, пренебрегая законными действиями украинского правительства и даже угрожая тем, кто участвовал в решении о выдвижении обвинений против него. В своих публикациях Бардаш также раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, называя его "нелегитимным".

"Говорят, я призываю к насильственному изменению конституционного строя. Ну разве не цирк? Зеленский сам уже давно нелегитимный, да и не был легитимным никогда, разве что пи****сом, но уверенно продолжает притворяться законным и рассказывать, как другим вести себя. Вы, Владимир Александрович, теперь даже не клоун и не собака, вы — пустое место без пяти минут как. А пока ваши пять минут не истекли, вы — тень от уже как скоро пустого места", — написал Бардаш. 

Ранее “Комментарии” писали, что российская пропагандистка Ольга Скабеева набросилась с критикой на кандидата в президенты США Дональда Трампа, поскольку он допустил к тому, что в Конгрессе поддержали пакет помощи Украине на сумму в 61 млрд долларов



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Источник: https://www.unian.net/lite/stars/putinist-yuriy-bardash-emociyno-prokomentuvav-pidozru-vid-sbu-hiba-ne-cirk-12644508.html
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