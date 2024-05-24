Российский пропагандист назвал Зеленского “нелегитимным”: скандальное заявление

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Черновалова Кристина
Служба Безопасности Украины официально выдвинула обвинения против продюсера и музыканта Юрия Бардаша, который сбежал в Россию и является активным сторонником военных действий против Украины. В начале полномасштабного вторжения он переехал в РФ иначал вести активную информационную кампанию в поддержку оккупантов.
Вчера СБУ сообщила о подозрении известному продюсеру Юрию Бардашу
Бардаш, регулярно публикующий антиукраинские посты в своём Telegram-канале, призывает к захвату Киева и Харькова. Помимо этого, пропагандист неоднократно высказывался в поддержку Путина.
Несмотря на серьёзность обвинений, Бардаш открыто высказался в своём Telegram-канале, пренебрегая законными действиями украинского правительства и даже угрожая тем, кто участвовал в решении о выдвижении обвинений против него. В своих публикациях Бардаш также раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, называя его "нелегитимным".
Ранее “Комментарии” писали, что российская пропагандистка Ольга Скабеева набросилась с критикой на кандидата в президенты США Дональда Трампа, поскольку он допустил к тому, что в Конгрессе поддержали пакет помощи Украине на сумму в 61 млрд долларов
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