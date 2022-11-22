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Российские пранкеры разыграли президента Польши. Говорили о ракетных ударах по стране (ВИДЕО)

Российские сатирики разыграли президента Польши. Они совершили звонок Анджею Дуде через несколько часов после информации о взрывах в Польше.

сегодня, 14:36
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Автор:

Slava Kot








Вован и Лексус (настоящие имена Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили по телефону президенту Польши Анджею Дуде после ракетного удара по его стране. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Youtube канал российских пранкеров.

Российские пранкеры разыграли президента Польши. Говорили о ракетных ударах по стране (ВИДЕО)

Президента Польши разыграли российские пранкеры. Фото: из открытых источников

Россияне представились президентом Франции Эммануэлем Макроном. В записи, опубликованной сатириками, президент Польши рассказывает о ситуации с ракетным ударом. Дуда говорит, что ракета прилетела к востоку и она российского производства.

Также польский президент озвучил позицию Зеленского. Дуда сказал, что президент Украины абсолютно уверен в российской ракете, нанесшей удар по Польше и подчеркнул, что это точно не работа украинской системы ПВО.

Президент Польши заверил, что очень осторожно выдвигает обвинения.

"Эммануэль, это война. Я думаю, что обе стороны будут обвинять друг друга в этом", — сказал Дуда.

Сатирик, который представляет себя президентом Франции, спросил у президента Польши об эскалации между НАТО и Россией.

"Вы думаете, я хочу войны с Россией?" Поверь мне, я не хочу". – сказал Анджей Дуда.

Видео разговора российскими пранкерами, выдавшими себя при президенте Франции Эммануэле Макроне с президентом Польши Анджеем Дудой можно посмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции президента Польши на ракетные удары, которые случайно предположительно нанесла Украина.

Также "Комментарии" писали о том, что ракетный удар мог быть попыткой российской провокации. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, рассматривающий разные версии взрывов в пограничном селе Пшеводув.




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Источник: https://www.youtube.com/@starssavetheearth6988
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