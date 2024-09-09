Российская оппозиционерка шокирует: Украина должна отдать свои территории соседям из-за колонизации

Российская журналистка и писательница Юлия Латынина, считающая себя российской оппозиционеркой, заявила, что Украина должна отказаться от колонизаторского наследия и отдать часть своих территорий Польше, Австрии, а также оставить Крым и Бессарабию.

Российская журналистка Юлия Латынина. Фото из открытых источников

Юлия Латынина поддержала Юлию Навальную по поводу дискуссий о превращении России в ряд суверенных национальных государств. Российская журналистка возмутилась тем, что украинцы поддерживают деколонизацию порабощенных Москвой народов и призвала процесс деколонизации начать с себя. По ее словам, Украина несет "ужасное бремя проклятого колонизационного наследия".

"С этой точки зрения Украине в том виде, в каком ее, как орудие колонизации, сформировала проклятая царская власть и кровавая советская, необходимо избавиться от Крыма – колонизированного империей, частей Бессарабии, юго-востока, принадлежавшего половцам и печенегам, а затем татарам, и, конечно, вернуть Западную Украину, отторгнутую в результате спецоперации 1939 года, Польши или Австрии", — пишет Латынина.

В конце своего сообщения Юлия Латынина отметила, что образование национальных государств на территории РФ и поддержка этого процесса, это якобы "плохо закамуфлированный старый добрый нацизм" со стороны Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что журналистка Латынина цинично предлагает обстреливать Украину ночью, чтобы снизить количество жертв среди гражданских. Так, российская публицистка прокомментировала ракетный удар РФ по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Также "Комментарии" писали об Алексее Арестовиче, который во время разговора с Юлией Латыниной дал совет Путину, как завоевать Украину.

