Роскошная жизнь в "золотой клетке": принцесса Дубай шокировала всех заявлением

Дубайская принцесса Махра Мактум. Фото из открытых источников

Самый большой город Объединенных Арабских Эмиратов – Дубай, ассоциируется с великолепием и богатой жизнью. Однако роскошь в резиденции шейхов может стать "золотой клеткой", особенно для женщин. Дочь эмира Дубай Махра Мактум в социальных сетях неожиданно объявила, что расстается со своим мужем и намекнула на его измену, чем вызвала скандал в мусульманской стране.



16 июля дочь премьер-министра ОАЭ и правителя Дубай принцесса Махра бин Мухаммед бин Рашид Аль Мактум объявила в Instagram о своем разводе.

"Дорогой мужчина, поскольку ты занят другими партнерами, я объявляю о нашем разводе. Я расстаюсь с тобой, я расстаюсь с тобой и я расстаюсь с тобой. Твоя бывшая жена", — написала 30-летняя Махра Мактум.

Принцесса Дубай использовала в своем заявлении противоречивую практику тройного развода, широко распространенную в некоторых мусульманских странах, когда муж может развестись с женой трижды сказав об этом. Помимо факта сообщения о разводе, который озвучила Махра Мактум, такую практику не принято использовать женщинам против своих мужчин.



Через несколько недель до скандального сообщения Махра Мактум в Instagram опубликовала фото с дочерью, которое подписала "лишь мы вдвоем". Что стало намеком на разрыв и вызвало споры в комментариях под сообщением.

Махра Мактум в прошлом году вышла замуж за шейха Мана Бин Мохаммеда Аль Мактума, который, как и дубайская принцесса, является членом правящей семьи. Вскоре у них родилась дочь. После скандального заявления Махры Мактум, на ее странице в Instagram все фотографии с ее мужем были удалены. Кроме того, аккаунт шейха Мана также больше не содержит фотографий с Махрой Мактум.

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