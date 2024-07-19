Роскошь за решеткой: как живут экс-чиновники в исправительной колонии

Офис Омбудсмана Украины обнаружил шокирующие нарушения прав человека в Минской исправительной колонии №91 Черниговской области. Среди антисанитарии, грибка и тараканов, трое бывших высокопоставленных должностных лиц Министерства юстиции Украины наслаждаются привилегированными условиями содержания.

Омбудсман разоблачает роскошную жизнь бывших чиновников в Минской колонии

По результатам мониторингового визита, Омбудсман установил, что экс-руководитель одного из управлений по исполнению уголовных наказаний Минюста и двое его сообщников проживают в отремонтированных помещениях, изолированных от остальных осужденных. Они располагают целых пять комнат, прогулочный дворик и получают еду непосредственно в комнаты.





Все вышеупомянутые факты указывают на несправедливость и заинтересованность определенных лиц. Я уже обратился в Министерство юстиции Украины, где не увидели в этом ничего удивительного. После этого еще раз направил к ним очередное письмо, а также отдельно обратился к правоохранителям”, — говорится в заявлении Дмитрия Лубинца.

Омбудсман отметил недопустимость такой дискриминации и призвал к немедленному реагированию со стороны ответственных органов. Он также отметил, что подобные случаи подрывают доверие граждан к системе правосудия и принципам верховенства права.

Читайте на портале "Комментарии" - Украинский омбудсман Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста (МККК) с просьбой помочь вернуть тела двух украинских подростков, Тиграна Оганесяна и Никиты Ханганова, погибших в оккупированном Бердянске после того, как их сделали. диверсию на железной дороге.

