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Роскошь за решеткой: как живут экс-чиновники в исправительной колонии

Омбудсман Дмитрий Лубинец разоблачает "королевские" условия заключения экс-чиновников в Черниговской колонии

сегодня, 16:50
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Черновалова Кристина

Офис Омбудсмана Украины обнаружил шокирующие нарушения прав человека в Минской исправительной колонии №91 Черниговской области. Среди антисанитарии, грибка и тараканов, трое бывших высокопоставленных должностных лиц Министерства юстиции Украины наслаждаются привилегированными условиями содержания.

Роскошь за решеткой: как живут экс-чиновники в исправительной колонии

Омбудсман разоблачает роскошную жизнь бывших чиновников в Минской колонии

По результатам мониторингового визита, Омбудсман установил, что экс-руководитель одного из управлений по исполнению уголовных наказаний Минюста и двое его сообщников проживают в отремонтированных помещениях, изолированных от остальных осужденных. Они располагают целых пять комнат, прогулочный дворик и получают еду непосредственно в комнаты.

Роскошь за решеткой: как живут экс-чиновники в исправительной колонии - фото 2

Все вышеупомянутые факты указывают на несправедливость и заинтересованность определенных лиц. Я уже обратился в Министерство юстиции Украины, где не увидели в этом ничего удивительного. После этого еще раз направил к ним очередное письмо, а также отдельно обратился к правоохранителям”, — говорится в заявлении Дмитрия Лубинца.

Омбудсман отметил недопустимость такой дискриминации и призвал к немедленному реагированию со стороны ответственных органов. Он также отметил, что подобные случаи подрывают доверие граждан к системе правосудия и принципам верховенства права.

Читайте на портале "Комментарии" - Украинский омбудсман Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста (МККК) с просьбой помочь вернуть тела двух украинских подростков, Тиграна Оганесяна и Никиты Ханганова, погибших в оккупированном Бердянске после того, как их сделали. диверсию на железной дороге.



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Источник: https://t.me/dmytro_lubinetzs/6208
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