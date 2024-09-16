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Роль Ирины Геращенко в деле Гонгадзе: как журналистка освещала события

Журналистские сюжеты Ирины Геращенко: как она рассказывала о деле Гонгадзе

сегодня, 19:08
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Черновалова Кристина

В расследовании журналистов появились новые подробности из жизни депутата от "Евросолидарности" Ирины Геращенко. По информации издания "УНИАН", в своей журналистской карьере на телеканале "Интер" она не только отбеливала убийц Георгия Гонгадзе, но и создавала фейковые репортажи, чтобы скрыть его убийство.

Роль Ирины Геращенко в деле Гонгадзе: как журналистка освещала события

Соратница Порошенко помогала «заметать следы» убийцам Гонгадзе

"Геращенко, которая сейчас активно скучает по Гонгадзе, отбеливала его убийц и снимала фейковые репортажи. Это фрагмент сюжета авторства Ирины Геращенко, сотрудницы телеканала пророссийского олигарха Фирташа "Интер", в котором она утверждает, что "Гонгадзе после угона видели во Львове", — говорится в материале.

Журналисты пишут, что такие действия были направлены на "заметание следов" преступления, которое вызвало широкий резонанс в обществе. Именно после публикации новостей Геращенко приобрела популярность и стала народным депутатом, что усилило ее позиции в политике.

Роль Ирины Геращенко в деле Гонгадзе: как журналистка освещала события - фото 2

"В эфирах провластных телеканалов, на одном из которых работала Геращенко, осуществлялись системные вбросы типа "Гонгадзе поссорился с женой и уехал из Киева", "Гонгадзе на самом деле жив, но скрывается", "Гонгадзе после похищения видели во Львове" и другие фейки, которые власть продуцировала руками Геращенко и подобных ей", — отмечается в материале.

Напомним, ежегодно 16 сентября в Украине чтят память Георгия Гонгадзе, выдающегося журналиста, освещавшего коррупцию и злоупотребления в украинской политике. В этот день в 2000 году он пропал без вести, а его загадочное исчезновение повергло в шок всю страну. Только через два месяца, 2 ноября, в лесу возле Таращи было найдено его безголовое тело. Дело Гонгадзе еще больше осложнил кассетный скандал, разразившийся после обнародования так называемых "пленок Мельниченко".




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Источник: https://www.unian.ua/politics/soratnicya-poroshenka-dopomagala-zamitati-slidi-vbivcyam-gongadze-bloger-12759261.html?_gl=1*l6m8x3*_ga*MTUyODIzNTIxNC4xNzEwNzUyNDQx*_ga_TECJ2YKWSJ*MTcyNjQ5ODM5OS41NjguMC4xNzI2NDk4Mzk5LjYwLjAuMA..*_ga_DENC12J6P3*MTcyNjQ5ODM5O
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