Роль Ирины Геращенко в деле Гонгадзе: как журналистка освещала события

В расследовании журналистов появились новые подробности из жизни депутата от "Евросолидарности" Ирины Геращенко. По информации издания "УНИАН", в своей журналистской карьере на телеканале "Интер" она не только отбеливала убийц Георгия Гонгадзе, но и создавала фейковые репортажи, чтобы скрыть его убийство.

Соратница Порошенко помогала «заметать следы» убийцам Гонгадзе

"Геращенко, которая сейчас активно скучает по Гонгадзе, отбеливала его убийц и снимала фейковые репортажи. Это фрагмент сюжета авторства Ирины Геращенко, сотрудницы телеканала пророссийского олигарха Фирташа "Интер", в котором она утверждает, что "Гонгадзе после угона видели во Львове", — говорится в материале.

Журналисты пишут, что такие действия были направлены на "заметание следов" преступления, которое вызвало широкий резонанс в обществе. Именно после публикации новостей Геращенко приобрела популярность и стала народным депутатом, что усилило ее позиции в политике.





"В эфирах провластных телеканалов, на одном из которых работала Геращенко, осуществлялись системные вбросы типа "Гонгадзе поссорился с женой и уехал из Киева", "Гонгадзе на самом деле жив, но скрывается", "Гонгадзе после похищения видели во Львове" и другие фейки, которые власть продуцировала руками Геращенко и подобных ей", — отмечается в материале.

Напомним, ежегодно 16 сентября в Украине чтят память Георгия Гонгадзе, выдающегося журналиста, освещавшего коррупцию и злоупотребления в украинской политике. В этот день в 2000 году он пропал без вести, а его загадочное исчезновение повергло в шок всю страну. Только через два месяца, 2 ноября, в лесу возле Таращи было найдено его безголовое тело. Дело Гонгадзе еще больше осложнил кассетный скандал, разразившийся после обнародования так называемых "пленок Мельниченко".



