Ретроградный Кабмин: почему эзотерика и астрология остаются теневыми советниками на политическом Олимпе

На фоне последних новостей анализируем феномен, периодически возмущающий украинское и мировое медиапространство, — обращение представителей политического истеблишмента к астрологам, нумерологам и разным мольфарам или прорицателям.

С точки зрения политического анализа и психологии власти, увлечение эзотерикой в высших кабинетах — это не случайность и не просто личная причудливость отдельных чиновников. Это системное явление, вызванное несколькими прагматическими и психологическими факторами.

Портал "Комментарии" обратился к искусственному интеллекту, чтобы узнать, почему политики доверяют гадалкам или тарологам больше, чем собственному опыту и знаниям.

1. Иллюзия контроля в условиях хронической неопределенности

ШИ от Google Gemini отмечает, что политика наивысшего уровня — это среда с экстремальным уровнем стресса и дефицитом проверенной информации. Когда ставки равны миллиардам долларов, человеческой жизни или сохранению личной власти, рациональные инструменты прогнозирования (социология, классическая аналитика, разведданные) часто дают сбой.

В этот момент включается базовая психологическая защита. Если реальный мир не способен дать 100% гарантии, политик подсознательно ищет "высшие силы", якобы владеющие ключом к будущему, отмечает ИИ. Астрологическая карта или нумерологический расчет рассматриваются как дополнительная "секретная аналитика", которая помогает снизить уровень тревожности и создать иллюзию контроля там, где царит хаос.

2. Снятие с себя персональной ответственности

По мнению Gemini, принятие судьбоносных решений — это тяжелое бремя. Вовлечение в процесс "неформальных консультантов" (астрологов или гадалок) становится удобным способом разделить этот груз. Если кадровое назначение или политический шаг оказались провальными, внутренне должностному лицу легче оправдать себя тем, что "так сложились звезды" или "подвела ретроградная планета", чем признать собственную некомпетентность. Это своеобразный эзотерический аутсорсинг ответственности.

3. Синдром "исключительности" и интеллектуальное одиночество

Люди, достигающие вершин политического Олимпа, нередко начинают верить в собственную мессианскую роль или уникальную судьбу. Эзотерика (особенно персональные гороскопы) подпитывает этот эго, трактуя каждое действие политика как часть "большого космического плана".

Кроме того, на вершине власти человек оказывается в интеллектуальном вакууме — вокруг окружения, или ищет выгоды, или говорит лишь то, что шеф хочет услышать. Советник-астролог в такой системе выглядит как независимая третья сторона, которая не претендует на должность, а потому ей легче доверить личные страхи.

4. Исторический прецедент: от царей к президентам

История доказывает, что нынешние скандалы вокруг "советников по фэншуй" — это классическое повторение прошлого. Можно упомянуть:

Нэнси Рейган, фактически планировавшая график перелетов и встреч президента США Рональда Рейгана по советам астролога Джоан Квигли.

Франсуа Миттерана (экспрезидента Франции), который годами консультировался со штатной астрологиней Элизабет Тессье перед принятием решений по войне в Персидском заливе.

Григория Распутина при дворе последнего русского правителя.

ChatGPT считает , что в украинской политике тема обращения к эзотерикам, астрологам и нумерологам периодически всплывает не случайно. Это не сугубо украинское явление — подобные практики существовали во власти разных стран, от США до России и Азии. Но в условиях войны, постоянного стресса и высокой неопределенности такая тенденция становится более заметной. Главная причина – психологическая. Политики живут в среде, где цена ошибки может быть колоссальной: военные решения, международные переговоры, рейтинги, общественное давление. В таких условиях люди часто ищут не только рациональные прогнозы аналитиков, но и любое дополнительное чувство контроля над будущим.

Астролог или нумеролог в этом случае работает не столько как "провидец", сколько как своеобразный психолог, дающий уверенность и снижающий тревожность, считает ИИ.

Вторая причина – культура постсоветской политики. У многих элит еще с 90-х годов существует традиция неофициальных советников, среди которых могли быть экстрасенсы, тарологи или астрологи. Часть чиновников действительно верит в такие практики, а часть использует их скорее как ритуал или способ психологической поддержки перед важными событиями.

Также не следует недооценивать фактор информационных манипуляций. Иногда слухи о "мистических советниках" специально запускаются в медиа для создания образа "особого" лидера или, наоборот, для дискредитации политических оппонентов. В украинском информационном пространстве, где эмоциональность часто преобладает над сухой аналитикой, такие истории быстро набирают популярность.

Отдельно следует учитывать военный контекст. Во время затяжной войны общество становится более склонным к поиску символов, знаков и прогнозов. Это касается не только политиков, но и простых людей. Когда будущее выглядит непредсказуемым, спрос на любые объяснения резко возрастает.

При этом нет подтверждений, что государственные решения в Украине официально принимаются на основе астрологии или эзотерики, отмечает ChatGPT. Реальная политика все же основывается на работе военных, дипломатов, экономистов и спецслужб. Но само присутствие подобных "неформальных практик" во властных кругах является показателем высокого напряжения, страха перед неопределенностью и потребности найти сопротивление даже в нетрадиционных источниках.

В заключении ИИ отмечает, что для современного демократического государства появление эзотериков в кабинетах власти — это всегда тревожный маркер. Он свидетельствует о кулуарности принятия решений, деривации рациональных институтов (когда мнение гадалки весит больше, чем аналитика профильного министерства или спецслужб) и кризис доверия внутри самой команды. Пока политика будет оставаться игрой с слишком высокими ставками, спрос на "магические решения" среди политических лидеров, к сожалению, не исчезнет.