Реакция на "кубок" для экс-министра времен Януковича: военный озвучил ультиматум Стефанчуку

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Кравцев Сергей
Военнослужащий Третьей отдельной штурмовой бригады, общественный деятель Артем Савичев жестко раскритиковал спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука за проведение "благотворительного турнира" по теннису при поддержке парламента и "вознаграждение", которое получил на этом турнире бывший министр культуры времен Виктора Януковича Михаил Кулиняк. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишут "УНН", ссылаюсь на пост Савичева, который тот разместил на своей странице в Facebook.
Министру культуры времен Януковича вручили кубок. Фото: из открытых источников
Военнослужащий также добавил, что парламенту следует заняться непосредственно прямыми обязанностями – законотворческой деятельностью, в частности, подготовкой законов по улучшению социальных гарантий для военных.
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"УНН" напоминают, что ранее стало известно, что Стефанчук вручил Кулиняку кубок на благотворительном теннисном турнире парламента. Об этом сам Кулиняк написал на своей странице в Facebook, однако впоследствии удалил сообщение. Кроме того, скриншот сообщения также сохранился на ряде телеграмм-каналов, в частности, у журналиста Михаила Ткача.
Артема Савичева возмутила эта ситуация.
Он также отметил, что его удивило поведение председателя комитета по молодежи и спорту, боевого генерала Андрея Кожемякина.
Журналисты напоминают, что Кулиняк сегодня является председателем ОО "Украинское общество охраны памятников истории и культуры" (УООПИК). Экспертный совет по преодолению последствий русификации и тоталитаризма Министерства культуры и информационной политики в марте обращался к правоохранителям с требованием не допустить рейдерского захвата УООПИК. Так, от 26 января 2023 года появилось сообщение о регистрации нового руководителя УООПИК, бывшего министра культуры Украины времен Азарова-Януковича — Михаила Кулиняка. Кроме него, в руководстве одного из важнейших общественных институций в сфере культуры значатся и другие политики и чиновники, прямо связанные с деятельностью ныне запрещенных пророссийских партий Медведчука и Януковича”, — говорилось в сообщении прессслужбы Минкультуры.
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