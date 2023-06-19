Реакция на "кубок" для экс-министра времен Януковича: военный озвучил ультиматум Стефанчуку

Военнослужащий Третьей отдельной штурмовой бригады, общественный деятель Артем Савичев жестко раскритиковал спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука за проведение "благотворительного турнира" по теннису при поддержке парламента и "вознаграждение", которое получил на этом турнире бывший министр культуры времен Виктора Януковича Михаил Кулиняк. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишут "УНН", ссылаюсь на пост Савичева, который тот разместил на своей странице в Facebook.

Министру культуры времен Януковича вручили кубок. Фото: из открытых источников

Военнослужащий также добавил, что парламенту следует заняться непосредственно прямыми обязанностями – законотворческой деятельностью, в частности, подготовкой законов по улучшению социальных гарантий для военных.

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"УНН" напоминают, что ранее стало известно, что Стефанчук вручил Кулиняку кубок на благотворительном теннисном турнире парламента. Об этом сам Кулиняк написал на своей странице в Facebook, однако впоследствии удалил сообщение. Кроме того, скриншот сообщения также сохранился на ряде телеграмм-каналов, в частности, у журналиста Михаила Ткача.

“Благодарю Комитет Верховной рады за приглашение принять участие в теннисном турнире на кубок парламента и лично Андрею Кожемякину. Почетно получить награду из рук главы Верховной Рады! Вместе к победе”, — написал Кулиняк.

Артема Савичева возмутила эта ситуация.

“Люди Януковича принесли нам горе, войну, разграбили страну, унесли тысячи жизней. А глава Верховной Рады воюющей страны медальки раздает. Теннисный турнир они организовали! За чей счет пир? Возможно, нужно было деньги на детей онкобольных вытравить? В стране война господин Руслан! Сделайте турнир на передке! Или займитесь своей непосредственной работой, анализом принятых законов и тех, что вы собираетесь принять”, — написал он.

“Благодаря вам у меня, военнослужащего, добровольца, заблокированы все счета, благодаря вашей работе усилился контроль над независимыми средствами массовой информации. Куча ненужных и некачественных законов за время войны под вашим председательством была принята. А те, что действительно нужны, вы откладываете в длинный ящик. Наши собратья погибли в первые дни войны, их не успели оформить, а вы до сих пор не смогли принять законы, чтобы их семьи получили надлежащую социальную помощь от государства, которое они защищали ценой своей жизни. Зато успели выдать медальки людям Януковича”, – добавил Савичев.

Он также отметил, что его удивило поведение председателя комитета по молодежи и спорту, боевого генерала Андрея Кожемякина.

"С трибуны рассказывает как надо помогать военным, а за пределами парламента играет в теннис и еще с людьми Януковича", — подчеркнул Савичев.

Журналисты напоминают, что Кулиняк сегодня является председателем ОО "Украинское общество охраны памятников истории и культуры" (УООПИК). Экспертный совет по преодолению последствий русификации и тоталитаризма Министерства культуры и информационной политики в марте обращался к правоохранителям с требованием не допустить рейдерского захвата УООПИК. Так, от 26 января 2023 года появилось сообщение о регистрации нового руководителя УООПИК, бывшего министра культуры Украины времен Азарова-Януковича — Михаила Кулиняка. Кроме него, в руководстве одного из важнейших общественных институций в сфере культуры значатся и другие политики и чиновники, прямо связанные с деятельностью ныне запрещенных пророссийских партий Медведчука и Януковича”, — говорилось в сообщении прессслужбы Минкультуры.

" Кулиняк был фигурантом ряда коррупционных скандалов по неправомерным кадровым решениям, злоупотреблениям властью и в должности министра, и в должности руководителя Национального дворца искусств "Украина". В 2021 году Кулиняк принимал участие в конкурсе на должность директора Художественного арсенала, однако не прошел голосование" , — говорится в материале.

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