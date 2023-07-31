Разоблачена схема, по которой в интересах Жеваго меняют судей, чтобы вынести "правильное" решение, – СМИ

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Slava Kot
В Северном апелляционном хозяйственном суде трижды изменялся состав суда, который будет рассматривать дело, где одной из сторон компании с орбиты предпринимателя Константина Жеваго. Неожиданные отпуска и необоснованные самоотводы судей могут свидетельствовать о попытках подобрать для этого дела "удобный" состав суда для вынесения олигархового решения по управлению активами в Белой Церкви. Об этом говорится в материале "Дело".
Константин Жеваго. Фото из открытых источников
Речь идет о деле, в рамках которого Константин Жеваго претендует на право собственности на ООО "Премиорри" — украинского производителя шин, работающего в Белой Церкви, используя мощности разорившегося завода "Росава", однако к которому Жеваго не имел никакого отношения. Чтобы доказать свое право собственности, предприниматель через свои компании якобы произвел смену акционера и директора в британской фирме-учредителе "Премиорри" и обжаловал привлечение последней инвестиций. Хозяйственный суд Киевской области вынес решение в пользу стороны Жеваго, несмотря на то, что доказательства переоформления бизнеса были сомнительными — это были распечатанные pdf-файлы непонятного происхождения с неизвестного электронного адреса.
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Первое автоматическое распределение произошло 11 мая. Система определила, что дело должны рассматривать судьи Светлана Владимиренко (председатель), Алла Демидова, Ирина Ходаковская. Несмотря на то, что судьи вынесли вместе несколько процедурных определений в деле, 4 июля рассмотрение по сути так и не началось, потому что глава коллегии Владимиренко взяла больничный. Разбирательство назначили на другие даты. Однако именно в этот период отпуска на 4 дня взяли Демидова и Ходаковская. Поэтому было назначено повторное автоматизированное распределение. После него дело "выпало" судьям Алексею Евсикову и Виталию Корсаку. Оба судьи взяли самоотвод. Причина – судьи участвовали в рассмотрении жалобы по отмене обеспечения иска (процедурный вопрос), и поэтому якобы могло возникнуть подозрение в предвзятости суда.
По третьему распределению, дело будут слушать судьи Сергей Буравлев и Борис Ткаченко. "Как раз судья Буравлев имеет гораздо больше оснований для самоотвода, чем его предшественники во втором круге автораспределения. Ведь именно он в составе другой коллегии выносил решения по другой группе компаний Жеваго, которые являются частью этого "пазла" с шинным производством и ТЭЦ – по делу о признание недействительным собрания с участием "мертвых акционеров" ЧАО "Белоцерковская ТЭЦ" (30664834)", — сказано в статье.
Рассмотрение дела о праве собственности на "Премиорре" — несмотря на большую загруженность судей — назначили почти "молниеносно": на 3 августа или на 10-й день после последнего автоматического распределения.
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