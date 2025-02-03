Растрата средств на закупке для ГСЧС: на чем "наживался" чиновник

В Украине продолжают разоблачать чиновников, которые пытаются "подзаработать" на закупках. Очередной случай растраты средств разоблачили работники Государственного бюро расследований и предполагаемому злоумышленнику сообщили о подозрении.

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Служебную халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины) инкриминируют ведущему специалисту одного из секторов ГУ ГСЧС в Винницкой области. Чиновник, как сообщили в ГБР, закупил спецсредства вдвое выше рыночной цены.

“Должностное лицо отвечало за заключение договора по покупке комплектов радиационной, химической и биологической защиты. Поскольку указанная категория товара подпадает под категорию спецсредств, процедура закупки не проходила через Prozorro. Поэтому специалист принял решение заключить соглашение с конкретной фирмой, несмотря на то, что стоимость одного комплекта у нее вдвое превышала рыночную”, — объяснили в бюро.

Отмечается, что почти за 800 комплектов уплатили 6 млн. 400 тыс. грн. Из-за действий чиновника государству нанесен ущерб почти на 3 млн грн.

Следствие проведет дополнительную проверку коррупционной составляющей в действиях фигуранта. Решается вопрос об отстранении от должности”, — отметили в ГБР.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Напомним, что в январе 2025 года, как писал портал "Комментарии", детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности разоблачили двух должностных лиц Полтавского городского совета на растрате бюджетных средств.

В ходе расследования установили, что в конце декабря 2023 директор Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы совместно со своим подчиненным закупили почти на 39 млн грн квадрокоптеры для воинских частей. При анализе рынка квадрокоптеров и тендерной документации следствие выявило искусственное завышение цены товара на 5 млн грн.