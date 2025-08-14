Расследовал коррупцию в "Укрзализныце", а затем перешел туда работать: СМИ о конфликте интересов экс-детектива НАБУ Ликунова

Скандалы с должностными лицами Национального антикоррупционного бюро не утихают. Вероятно, один из детективов нарушил действующее законодательство и получил должность в компании, в которой ранее расследовал коррупционные преступления.

НАБУ. Коллаж из открытых источников

Бывший детектив НАБУ Тарас Ликунов, как пишет издание "Українські новини", занял должность в "Укрзализныце", а ранее там расследовал коррупционные преступления. Такие действия, по данным СМИ, являются конфликтом интересов, нарушают антикоррупционное законодательство и содержат признаки ряда уголовных правонарушений.

"Старший детектив НАБУ Тарас Ликунов расследовал коррупционные преступления на "Укрзализныци". Вероятно, увидев определенные возможности, он уволился из НАБУ и устроился в "УЗ" на должность заместителя директора по корпоративной безопасности компании. "Укрзализныця" довольно лакомая структура, в которой, зная и исследуя как устроенные схемы коррупционного заработка, можно при желании быстро освоить их", — предполагает издание.

К тому же бывший детектив, возможно, освободил должность в "УЗ" "под себя". Как сообщает издание, он способствовал уголовному делу и организовал подозрение на должностного лица компании. И должность "вдруг" стала вакантной.

СМИ отмечает, что статья 26 закона "О предотвращении коррупции" прямо запрещает в течение года после увольнения работать в компаниях, в отношении которых должностное лицо осуществляло контроль или надзор. Кроме того, речь идет о возможном злоупотреблении властью, превышении полномочий, конфликте интересов и получении неправомерной выгоды.

В новой должности, как пишет издание, Ликунов получает зарплату вдвое больше, чем у НАБУ.

"Детектив НАБУ в одном моменте мог нарушить целый ряд норм законодательства и должен был бы за это в случае доказывания нести ответственность", — говорится в сообщении.

СМИ отмечает, что ранее появилась публикация, в которой упоминалось, что Ликунов является братом члена правления Центра противодействия коррупции Елены Щербан. На прошлой неделе, по данным издания, антикоррупционную активистку обвинили в конфликте интересов, поскольку стала адвокатом топ-чиновника НАБУ Магамедрасулова, который совместно с отцом — гражданином РФ, обвиняется в торговле коноплей с Дагестаном и за это получил подозрение в государственной измене.

Фактически, как пишет издание, речь идет о семейном "антикоррупционном" подряд: сестра — активистка, брат — детектив (хотя и в прошлом), с "очень интересной историей трудоустройства в "Укрзализныци".

Впервые, по данным СМИ, эту историю обнародовал юрист-международник Богдан Устименко. Он также обратил внимание на несоответствие декларациям Ликунова: последний владел акциями агрохолдинга МХП, деятельность которого расследовал в предыдущие годы. Однако уполномоченные органы не отреагировали на ситуацию — нет реакции НАБУ и САП, НАПК, которое должно проверять декларации должностных лиц и реагировать на возможное незаконное обогащение. Также не реагируют на это и антикоррупционные активисты.

