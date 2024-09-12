Работник ТЦК торговал гуманитарными автомобилями, предназначавшимися для ВСУ

По данным следствия, 46-летний подозреваемый продавал ввезенные в Украину через благотворительные фонды транспортные средства, которые должен был передать бесплатно военным формированиям. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Задержание сотрудника ТЦК. Фото: НПУ

Установлено, что он подыскал "клиентов" среди военнослужащих и за 13 200 долларов США предложил приобрести Opel Frontera, Jeep Grand Cherokee и Nissan X - Trail. Эти гуманитарные автомобили хранили на территории ТЦК.

Правоохранители задокументировали преступную деятельность военного и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины.

При процессуальном руководстве Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона поставлено в известность о подозрении военнослужащему районного территориального центра комплектования и социальной поддержки по факту продажи товаров (предметов) гуманитарной помощи с целью получения прибыли, совершенной в значительном размере во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

В настоящее время прокуроры подали в суд ходатайство об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Справка: санкция статьи предусматривает от 5 до 7 лет заключения с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.

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