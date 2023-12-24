Работник ТЦК из Тернопольской области похвастался отдыхом в Доминикане

Работник ТЦК из Тернопольщины Олег Яцюченко поделился фотографиями в социальных сетях с отдыха в разных местах на Доминикане. Такие фото сотрудника ТЦК вызвали возмущение в сети из-за отдыха во время войны и усиления мобилизации в Украине.

Сотрудник ТЦК Олег Яцюченко отдыхает на Доминикане. Фото из открытых источников

По информации издания Сhas News в самом отделении ТЦК не отрицают, что их сотрудник во время войны имеет лакшеры отпуск за пределами Украины. Кроме того, в территориальном центре уверяют, что Олег Яцюченко уехал за границу законно.

Сотрудник ТЦК Олег Яцюченко во время войны в Украине отдыхает на пляже Доминиканской республики

После разглашения информации многие пользователи в социальных сетях начали писать гневные комментарии указывая, что мужчина уехал на дорогой курорт во время войны и выставляет это на общее обозрение.

"То есть моего отца с самого начала войны никем заменить, он не может даже на несколько дней приехать. А у этих людей все хорошо. Его и отправить на замену на фронт, наши ребята там устали!", — пишет одна пользовательница.

Другие же не понимают, как мужчина призывного возраста мог попасть на Доминикану из Украины.

"Как он выехал из страны во время военного состояния? Почему этим вопросом не интересуется СБУ?", — пишет другой пользователь.

Несмотря на это, некоторые люди стали в защиту Олега Яцюченко объясняя, что если он военный и защищал Украину, то, вероятно, имел право на такой отдых.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВСУ объяснили, когда ТЦК перестанут раздавать повестки на улицах.

Также "Комментарии" писали, что Михаил Федоров отреагировал на информацию о повестках в "Дие".