Работник ТЦК из Тернопольской области похвастался отдыхом в Доминикане

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Slava Kot
Работник ТЦК из Тернопольщины Олег Яцюченко поделился фотографиями в социальных сетях с отдыха в разных местах на Доминикане. Такие фото сотрудника ТЦК вызвали возмущение в сети из-за отдыха во время войны и усиления мобилизации в Украине.
Сотрудник ТЦК Олег Яцюченко отдыхает на Доминикане. Фото из открытых источников
По информации издания Сhas News в самом отделении ТЦК не отрицают, что их сотрудник во время войны имеет лакшеры отпуск за пределами Украины. Кроме того, в территориальном центре уверяют, что Олег Яцюченко уехал за границу законно.
Сотрудник ТЦК Олег Яцюченко во время войны в Украине отдыхает на пляже Доминиканской республики
После разглашения информации многие пользователи в социальных сетях начали писать гневные комментарии указывая, что мужчина уехал на дорогой курорт во время войны и выставляет это на общее обозрение.
Другие же не понимают, как мужчина призывного возраста мог попасть на Доминикану из Украины.
Несмотря на это, некоторые люди стали в защиту Олега Яцюченко объясняя, что если он военный и защищал Украину, то, вероятно, имел право на такой отдых.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВСУ объяснили, когда ТЦК перестанут раздавать повестки на улицах.
Также "Комментарии" писали, что Михаил Федоров отреагировал на информацию о повестках в "Дие".
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сегодня, 12:42
Все верно, гражданское быдло должно подыхать, пока военные шкуры, свои шкуры греют))