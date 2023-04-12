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Путинист Жерар Депардье снова оскандалился: его обвинили в массовых притязаниях к женщинам

Актер в очередной раз обвиняется в сексуальных скандалах во время съемок 11 разных кинолент

12 апреля 2023, 21:23
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Автор:

Моесеенко Валентина

Французского актера с российским гражданством Жерара Депардье снова обвинили в сексуальных преступлениях. 20-летняя актриса уже предъявила обвинения против путиниста. Новые расследования от Mediapart обнаружили, что 74-летний актер обвиняется в сексуальных домогательствах до 13 женщин. Речь идет о тех, которые работали с ним на съемках 11 разных фильмов с 2004 по 2022 год, пишут "Комментарии".

Путинист Жерар Депардье снова оскандалился: его обвинили в массовых притязаниях к женщинам

Французского актера Жерара Депардье обвинили в притязаниях к 13 женщинам

По свидетельствам опрошенных женщин, Депардье публично добивался актрис, гримерок и персонала, распускал руки, пытаясь залезть под их белье или платье, а также предлагал пойти с ним в раздевалку. Когда женщины отказывались, он реагировал агрессивно.


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Прокуратура Парижа ответила на запрос издания Variety и сообщила, что ни одна из 13 женщин не обратилась в суд по Депардье. Однако, по данным Mediapart, одна из актрис уже обратилась к правосудию, чтобы "передать свою историю".

Правовое представительство Депардье Cabinet Temime опровергает все обвинения и заявляет, что актер "не намерен рассматривать статью", поскольку она "содержит очень разнообразные темы, включая субъективные оценки и моральные суждения".

Напомним, "Комментарии" писали, что два года назад, тогда 72-летний актер официально получил обвинения в сексуальном насилии, однако дело удалось некоторое время держать в тайне.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что новый скандал с Ани Лорак набирает обороты. Певица стала нежелательной из-за попытки "усидеть на двух стульях".

Читайте на страницах "Комментариев" — Лорак после скандала по поводу концертов в России назвала себя украинской певицей.



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