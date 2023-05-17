Путина попросили защитить "русскоязычное население" еще в одном городе

Президента России попросили защитить русскоязычное население, но не в Украине или странах Балтии, а непосредственно в РФ – в Московской области. С соответствующим видеообращением к главе РФ обратились жители города Котельники, граничащего с Москвой. Об этом сообщают "Комментарии".

Россияне просят Путина защитить русскоязычное население в Котельниках

По их словам, в городе сформировалась многочисленная таджикская диаспора, которая уже составляет восемьдесят процентов населения города. При этом мигранты не знают русского языка и не собираются его учить. Они угрожают местным жителям и предлагают им выезжать из города.

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– У нас создан таджикский этнический анклав во всей своей красоте, – жалуются россиянки. – В квартирах проживают мигранты в больших количествах, в арендованных квартирах. Нам страшно здесь жить и ходить. Мигранты пристают к несовершеннолетним девочкам, в нашу сторону звучит много угроз. У нас по всему району грязь и мусор. Наш лес весь в грязи. Да, его убирают, но он снова превращается в помойку. Мигранты жгут здесь костры, бросают мусор. На детских площадках русских практически не осталось, там сплошные мигранты и их дети. В классах по 80 процентов мигрантов и только по 20-30 процентов русских! Когда мы делаем замечания мигрантам, они нам говорят: "Уезжайте отсюда!". Но мы не хотим уезжать, это наша страна, это наша Родина. Мы не хотим отсюда уезжать, мы хотим жить здесь. Мы хотим безопасно жить на своей земле.

Среди прочего авторы жалобы, опубликованной в Интернете, жалуются на то, что их сыновья воюют в Украине, а они не могут чувствовать себя безопасно в России, на улицах своего города.

"Жить здесь невозможно, выживают отсюда русскоязычное население", – жалуются россиянки.

Между тем, потери РФ в Украине достигли грандиозной отметки.

Столтенберг рассказал, мог ли спасти Украину от войны план действий по членству в НАТО в 2008 году.

А Украина требует извинений от французского СМИ.