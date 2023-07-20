Призывала к уничтожению украинцев: жительница Молдовы получила наказание

Суд в Молдове оштрафовал женщину, призвавшую уничтожить украинцев

Гражданка Молдовы и Румынии была оштрафована на 25 тыс. леев (около 50 тыс. грн) из-за призывов к насильственным действиям против украинцев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание News Marker.



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В мае 30-летняя женщина находилась в гостях у своих знакомых, где опубликовала видео в социальных сетях. Женщина на видео позирует в фуражке времен СССР и заявила о необходимости уничтожить украинцев.

"Украинский народ нужно было ликвидировать еще во время Второй мировой войны", – сказала женщина.

Прокуратура Молдовы предъявила женщине обвинение в разжигании ненависти и агитации к насильственным действиям. Следственные органы указали, что на видеоматериалах оштрафованная гражданка Молдовы назвала представителей украинского народа "фашистами".

"Продемонстрировала публичное разжигание ненависти и провоцирование вражды с целью унижения национальной чести и достоинства украинского народа", – заявили в прокуратуре Молдовы.

Молдовские следственные органы также сообщили, что на суде 30-летняя женщина признала свою вину и согласилась с приговором, который она может оспорить в течение 15 дней.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что немецкий суд оштрафовал фанатку Владимира Путина за поддержку российской агрессии в Украине. Уроженка Украины, проживающая в Германии, активно продвигает пророссийские нарративы и устраивает демонстрации в поддержку России. "Активистка" заявила, что Россия "помогает" закончить войну в Украине и не является агрессором.

Также "Комментарии" писали об возмущении россиян, требующих штрафов для украинских теннисисток за отказ давить руки соперницам из Беларуси и России.