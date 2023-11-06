Правительственная реформа авиационного: назначены и.о. ректора с коррупционным делом и проректор по науке без ученой степени

В октябре по инициативе министра образования Оксена Лисового Кабмин принял решение о реорганизации Национального авиационного университета. Суть реформы сводится к ликвидации заведения, лишению его статуса национального и разделению на два: Киевский авиационный институт и Украинскую государственную летную академию в Кропивницком. После этого в НАУ начала работу ликвидационная комиссия и уже появилось новое руководство. Так, министр образования Оксен Лесной назначил исполняющего обязанности ректора, а тот в свою очередь, сменил в заведении всех проректоров. Кто теперь будет руководить недавно ведущим авиационным заведением страны рассказываем в материале.

Исполняющий обязанности ректор НАУ Владимир Шульга. Фото из открытых источников

Так, согласно опубликованному на сайте НАУ приказу, 27 октября исполняющим обязанности ректора министр образования Лесной назначил председателя Ликвидкомиссии Владимира Шульгу.

Указанное лицо во времена ректора НАУ Владимира Исаенко уже работало проректором НАУ и было уволено "за нарушение трудовой дисциплины". Кроме того, Шульга также известен как политик и представитель партии "Батькивщина". От указанной фракции он являлся народным депутатом ВРУ 7-го созыва. Также Шульга был губернатором Сумской области и после руководства регионом ему сообщили о подозрении в мошенничестве и присвоении средств путем злоупотребления своим служебным положением. В рамках указанного производства Шульга был помещен под домашний арест.

Первые кадровые назначения Шульги в НАУ касались проректоров. На должность и.о. проректора по научной работе и инновационному развитию он назначил депутата Киевсовета Ксению Семенову. Последняя известна как активистка, борющейся то со столичными застройщиками, то со столичной администрацией из-за плохой канализационной инфраструктуры города. Также Семенова известна как "велосипедный советник" Кличко, и как основатель общественной организации "Соломянские котики". В то же время Семенова никогда не работала в образовании или в научных учреждениях, у нее нет ученой степени и соответствующего опыта, который предстоит иметь профильным "научным" проректорам.

Другим проректором – по экономике и хозяйственной работе – Шульга назначил Виталия Котелянца. Последний, как указывает наувский студенческий телеграмм-паблик, является многолетним "бильярдным" другом Шульги, который несколько раз до этого был уволен из НАУ.

Еще одно кадровое назначение, связанное с НАУ, прошло в МОН. Лисовый взял себе в советники "по вопросам развития Киевского авиационного института (КАИ)" блоггера и эксперта Петра Чернышева. В 2018 году он был уволен из "Киевстар" из-за конфликтов и финансовых вопросов. Затем стал членом наблюдательного совета компании "Фармак". Чернышев известен как "топ-менеджер", однако до этого времени ни одним из образовательных учреждений или заведений он никогда не руководил.

Что дальше ожидает НАУ и якобы создаваемый сейчас на его базе КАИ точно не известно. Из университета, как пишет KP, сейчас массово увольняют работников, а студенты-контрактники перестали платить за обучение, потому что не понимают своих будущих перспектив. В связи с этим в университете возникли значительные финансовые сложности и задержки с выплатой стипендий.

За почти месяц со дня принятия КМУ распоряжение о ликвидации НАУ, нового юридического лица университета до сих пор создано не было.