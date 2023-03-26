Появилась новая информация о связях заместителя председателя ОП Ростислава Шурмы

Ростислав Шурма, 39-летний заместитель главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, одна из "темных" фигур украинского политикума, которому доверяют важные дела — его считают идеологом национализации "Мотор Сич", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта", " Укртатнафта и куратором топливной и энергетической сфер со стороны ОП. Однако кадровый состав, подобранный Ростиславом Шурмой для руководства госпредприятий, удивляет, как и связи чиновника. Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на блогера Михаила Шнайдера.

Ростислав Шурма (фото из открытых источников)

Так, отобранные у россиян облэнерго осенью оказались в составе компании "Украинские распределительные сети", которую возглавил Михаил Ильницкий. До назначения Ильницкий был директором "Черниговоблэнерго", принадлежащим Константину Григоришину. Последний известен как бизнесмен, длительное время проживавший в России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Укрнафта" является гигантом нефтегазового бизнеса Украины, финдиректором которой является Юрий Ткачук. Одно из бывших мест его работы – завод "Запорожтрансформатор" Григоришина. Завод при руководстве Ткачука стал банкротом с долгами около 10 млрд грн, а его ежемесячная зарплата в компании – около 1 млн грн.

"Энергетическая компания Украины" — госпредприятие по экспорту электроэнергии, возглавил Виталий Бутенко, который за 1,5 месяца до назначения ушел из главной энергетической компании Ахметова — "ДТЭК". Также Бутенко работал в российских компаниях.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что основная задача назначенного на должность заместителя главы Офиса Президента Ростислава Шурмы — стать ключевым советником Президента по развитию промышленности, привлечению иностранных инвестиций, поддержке инновационной составляющей экономики.