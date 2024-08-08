Португальские чиновники слили информацию об организаторах антипутинских протестов

Административный суд в Лиссабоне постановил, что местная мэрия должна заплатить более миллиона евро за предоставление для Кремля имен организаторов митингов, организованных в столичной агломерации против политики российского диктатора Владимира Путина.



Португальские чиновники слили информацию для Кремля. Фото из открытых источников

Согласно португальскому законодательству, организаторы протестов должны отправить свои личные данные, включая имя, идентификационный номер, адрес и номер телефона, в городской совет, который затем направляет эти данные в полицию и "компетентные органы". Однако оказалось, что эта информация попадала не только в полицию, но и в Кремль.

Национальная комиссия по защите персональных данных (CNPD) установила, что мэрия под руководством Фернандо Медины из Социалистической партии в 2015-2021 годах, предоставила российскому посольству в Лиссабоне имена и контактные данные организаторов демонстрации против режима Путина, проходивших в столице.

В ходе расследования CNPD под названием Russiagate было подтверждено, что мэрия Лиссабона во главе с Мединой нарушила закон не менее 225 раз.

"Городской совет Лиссабона подтверждает, что он осведомлен о решении административного суда Лиссабона, согласно которому его обязали выплатить 1,027 млн евро. Городской совет еще раз сожалеет о тяжелом наследии, оставленном предыдущей социалистической исполнительной властью, и о его очень значительном влиянии", – отреагировал мэр Лиссабона Карлос Моедаш.

Согласно решению суда компенсацию получат люди, чьи имена городские власти Лиссабона передали сотрудникам российского посольства в Португалии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Германия случайно передала России секретные данные НАТО.

Также "Комментарии" писали о государственных тайнах, случайно попавших в открытый доступ.



