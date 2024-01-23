Поляки выражают возмущение Илону Маску: что сделал миллиардер в концлагере Аушвиц

В начале недели генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск прилетел в Польшу с частным визитом. Американский миллиардер выступил на симпозиуме по противодействию антисемитизму и посетил бывший нацистский концлагерь Аушвиц. Поведение Илона Маска возмутило некоторых поляков.



Илон Маск в музее Аушвиц-Биркенау. Фото из открытых источников

Ночью 21 января самолет с Илоном Маском приземлился в польском аэропорту вблизи Кракова. Миллиардер принял участие в дискуссии с американским консерватором Беном Шапиро на симпозиуме по противодействию антисемитизму в интернете. Далее Маск посетил музей Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Поляков возмутило, что в бывший нацистский концлагерь Маск взял с собой малолетнего парня. Большинство писало в социальных сетях, что такой визит может быть травматичным для маленького ребенка. Однако некоторые указывают, что это индивидуальное дело каждого, кто решил посетить музей с детьми.

Напомним, что осенью прошлого года Илона Маска обвинили в антисемитизме. Американский бизнесмен согласился с анонимным пользователем в социальной сети X, утверждавшим, что еврейские общины пропагандируют "антибелую ненависть" и несут ответственность за "орду меньшинств, заполонивших страну". После этого крупные компании осудили позицию Маска и начали расторгать контракты с бизнесменом. Впоследствии Маск назвал свои слова одним из самых "глупых поступков" и посетил Израиль, а теперь совершил визит в Польшу.

Отметим, что в концлагере Аушвицы немцы убили не менее 1,1 миллиона человек, преимущественно евреев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что польский сатирик призвал поселять мигрантов в концлагеря.

Также "Комментарии" писали об Илоне Маске, который назвал самую большую проблему, с которой сталкивается человечество.