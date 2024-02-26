Польские фермеры прибегли к новому циничному поступку на границе с Украиной

Польские фермеры, устроившие протесты на границе с Украиной и блокирующие пропускные пункты, рассыпали на дороге гвозди и шурупы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на опубликованное видео журналистами телеканала Конкурент TV.



Поляки рассыпали гвозди и саморезы на пропускном пункте. Фото из открытых источников

Издание получило видео от украинских водителей, стоящих в очереди на пункте пропуска "Рава-Русская — Гребенное". По словам водителей, именно польские фермеры имеют отношение к инциденту с рассыпанием гвоздей.

"Это сделали именно поляки, которые проехались на пикапе по дороге и разбросали из багажника шурупы и гвозди", — говорит украинский водитель.

Мужчины, стоящие на границе собрали часть гвоздей с дороги. На место инцидента прибыли правоохранительные органы с тем, чтобы зафиксировать нарушения. В то же время, работники коммунальных служб убирают дорогу, чтобы обеспечить безопасность движения для украинских водителей.

"Вероятно, польские фермеры сделали это, чтобы стоящие в очереди украинские водители пробили колеса и не смогли продолжить движение", — предполагает телеканал Конкурент TV.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИД Польши заявили о возможной причастности российских агентов к протестам польских фермеров. Спикер министерства иностранных дел подверг критике "антиукраинские тирады" и плакаты, "хвалящие Путина", которые были использованы одним из польских фермеров на месте протестов.



Также "Комментарии" писали, что, несмотря на заявления польских фермеров, что украинское зерно попадает на польский рынок незаконно, в Министерстве сельского хозяйства отрицали эту информацию и указали, что доказательств такой деятельности не было зафиксировано.