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Польские фермеры прибегли к новому циничному поступку на границе с Украиной

Украинские водители заявили, что польские фермеры в одном из пунктов пропуска рассыпали гвозди и шурупы.

сегодня, 09:47
Автор:
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Slava Kot
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Польские фермеры, устроившие протесты на границе с Украиной и блокирующие пропускные пункты, рассыпали на дороге гвозди и шурупы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на опубликованное видео журналистами телеканала Конкурент TV.

Польские фермеры прибегли к новому циничному поступку на границе с Украиной

Поляки рассыпали гвозди и саморезы на пропускном пункте. Фото из открытых источников

Издание получило видео от украинских водителей, стоящих в очереди на пункте пропуска "Рава-Русская — Гребенное". По словам водителей, именно польские фермеры имеют отношение к инциденту с рассыпанием гвоздей.

"Это сделали именно поляки, которые проехались на пикапе по дороге и разбросали из багажника шурупы и гвозди", — говорит украинский водитель.

Мужчины, стоящие на границе собрали часть гвоздей с дороги. На место инцидента прибыли правоохранительные органы с тем, чтобы зафиксировать нарушения. В то же время, работники коммунальных служб убирают дорогу, чтобы обеспечить безопасность движения для украинских водителей.

"Вероятно, польские фермеры сделали это, чтобы стоящие в очереди украинские водители пробили колеса и не смогли продолжить движение", — предполагает телеканал Конкурент TV.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИД Польши заявили о возможной причастности российских агентов к протестам польских фермеров. Спикер министерства иностранных дел подверг критике "антиукраинские тирады" и плакаты, "хвалящие Путина", которые были использованы одним из польских фермеров на месте протестов.

Также "Комментарии" писали, что, несмотря на заявления польских фермеров, что украинское зерно попадает на польский рынок незаконно, в Министерстве сельского хозяйства отрицали эту информацию и указали, что доказательств такой деятельности не было зафиксировано.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=W4Y9hJrTbeo&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82TV-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%9
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Обсуждения

Ник

сегодня, 11:26

Поляк это нация , Поляк это профессия, самые продажные и подлые люди........да и люди ли они .....наверное нет


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