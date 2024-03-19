Полиция получила разрешение на обыски компании, связанной с главой НКРЭКУ Валерием Тарасюком, - определения суда

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Slava Kot
Правоохранители проводят обыски в компании, связанной с руководителем Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерием Тарасюком. Об этом свидетельствуют сразу несколько судебных постановлений, вынесенных Сосновским райсудом г. Черкасс в феврале текущего года в рамках уголовного производства №12020256010000824.
Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк. Фото из открытых источников
Речь идет об обысках имущественных объектов и территорий, принадлежащих ООО "Компания Металл-Инвест" по делу по ст. 271 ч. 1 УК Украины.
В частности, определение суда от 12 февраля предусматривает разрешение следователей Черкасского РОУП ГУНП в Черкасской области на проникновение в нежилое помещение с прилегающей территорией по адресу: Черкасская обл., г. Черкассы, проспект Химиков, 74, что согласно государственного реестра прав на недвижимое имущество на праве собственности принадлежит обществу с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ИНВЕСТ" (код ЕГРПОУ 36584037), с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного проступка против безопасности производства".
Первое похожее решение было вынесено судом еще осенью 2023 года.
Компания ООО "Компания Металл-Инвест", как ранее информировал бывший депутат Игорь Мосийчук, связана с руководителем НКРЭКУ Валерием Тарасюком.
Об ООО "Компания Металл-Инвест" также известен тот факт, что компания является подрядчиком ЧАО "НЭК "Укрэнерго". На тендерах государства эта компания освоила уже более 14 млн грн.
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