Полиция получила разрешение на обыски компании, связанной с главой НКРЭКУ Валерием Тарасюком, - определения суда

Правоохранители проводят обыски в компании, связанной с руководителем Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерием Тарасюком. Об этом свидетельствуют сразу несколько судебных постановлений, вынесенных Сосновским райсудом г. Черкасс в феврале текущего года в рамках уголовного производства №12020256010000824.



Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк. Фото из открытых источников

Речь идет об обысках имущественных объектов и территорий, принадлежащих ООО "Компания Металл-Инвест" по делу по ст. 271 ч. 1 УК Украины.

В частности, определение суда от 12 февраля предусматривает разрешение следователей Черкасского РОУП ГУНП в Черкасской области на проникновение в нежилое помещение с прилегающей территорией по адресу: Черкасская обл., г. Черкассы, проспект Химиков, 74, что согласно государственного реестра прав на недвижимое имущество на праве собственности принадлежит обществу с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ИНВЕСТ" (код ЕГРПОУ 36584037), с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного проступка против безопасности производства".

Первое похожее решение было вынесено судом еще осенью 2023 года.

Компания ООО "Компания Металл-Инвест", как ранее информировал бывший депутат Игорь Мосийчук, связана с руководителем НКРЭКУ Валерием Тарасюком.

"С апреля 2023 года Тарасюк В.В пользуется автомобилем BMW X7 XDRIVE 30D (ДНЗ СА9954ІХ, 2022 года выпуска, вин-код WBACW810709L46242, зарегистрирован 29.03.2023 года). Владельцем указанного является ООО "Компания "Металл Инвест" (код ЕГРПОУ 36584037, основной вид деятельности "обработка металлов и нанесение покрытия на металлы"), учредителем которого является Спектор Ольга Михайловна (90% уставного капитала) и Тарасюк Валерий Владимирович (10% уставного капитала) ", — указывал Мосийчук.

Об ООО "Компания Металл-Инвест" также известен тот факт, что компания является подрядчиком ЧАО "НЭК "Укрэнерго". На тендерах государства эта компания освоила уже более 14 млн грн.