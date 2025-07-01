Покушение на жизнь Филатова: в МВД Украины ответили мэру Днепра

На фоне последней информации, всплывшей из расследования убийства Ирины Фарион, где фигурировали фамилии известных личностей, в том числе и мэра Днепра Бориса Филатова, городской голова областного центра Днепропетровщины предположил, что после Фарион следующим мог быть и он, о чем написал в своем обращении к министру внутренних дел. В нем Филатов задался вопросом, почему о таких событиях он должен узнавать из СМИ, а ни один из правоохранителей не сообщил ему, что его жизнь может быть в опасности.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Через несколько дней в МВД дали официальный ответ мэру Днепра, в котором заявили, что беспокойство Филатова – это не более чем использование чувствительных тем, связанных с безопасностью граждан, для создания манипуляций, провокаций и использования в собственных политических целях.

В министерстве отмечают, что на момент первого брифинга по поводу задержания подозреваемого в убийстве Ирины Фарион (июль 2024 года) имя Бориса Филатова не фигурировало в материалах уголовного производства.

Единственная зафиксированная в то время активность подозреваемого касалась отдельных публичных лиц, в частности, упоминавшегося во время брифинга народного депутата Максима Бужанского, на которого была собрана информация о местожительстве и членах семьи.

Отмечается, что информация о введении подозреваемым в поисковых системах фамилии Бориса Филатова была установлена позже — уже во время углубленного анализа его цифровых следов во время дальнейших процессуальных действий.

" В результате всесторонней обработки полученной информации, следствие Национальной полиции не выявило никаких признаков подготовки к совершению преступлений в отношении указанного лица. Отсутствуют какие-либо материалы, свидетельствующие о реальной угрозе его жизни или здоровью ", – добавили там.

В МВД призвали отдельных политиков воздержаться от распространения субъективных оценок, которые могут дезинформировать общество и создавать иллюзию "двойных стандартов", которых на самом деле не существует. Единственный стандарт, на который опирается следствие Национальной полиции, это закон.

"Министерство внутренних дел и Национальная полиция остаются открытыми для коммуникации, но категорически осуждают попытки давления на следствие или манипулирования общественным мнением с использованием вопросов безопасности. Основным и единственным критерием для наших действий является безопасность граждан и соблюдение украинского законодательства", – говорится в заявлении.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ранее в неофициальном обращении в своих соцсетях мэр Днепра писал, что кроме того, что ему приходится все это узнавать из СМИ, полиция "клепает новые дела" против Филатова, его жены, дочери и сестры, а также добавил:

"Не знаю, что вы скажете в свое оправдание (и будете ли это делать вообще), однако я уверен — если бы сюда зашли россияне, ровно половина из вас просто переодела бы погоны. Как в Донецке и Херсоне".