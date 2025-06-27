Покушение на жизнь Филатова: мэр Днепра обратился к министру МВД Клименко

Мэр Днепра Борис Филатов опубликовал официальное обращение к Руководителю Министерства внутренних дел Украины Игорю Клименко о вероятном покушении на собственную жизнь.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Дело в том, что вчера, 26 июня, во многих украинских СМИ появилась новость о том, что во время заседания Шевченковского районного суда Львова, где рассматривается уголовное производство в отношении подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, было выяснено, что в облачном хранилище телефона вероятного преступника Зинченко есть записи о нахождении там PDF-файлов из досье не только на погибшую, но и еще ряд людей.

"Это может свидетельствовать о том, что был составлен определенный список граждан, подлежащих физическому уничтожению. И, как оказалось, в этот перечень внесено также и меня. После получения данной всколыхнувшей общество информации, я, проанализировав ее, а также другие данные, решил обратиться к Вам, как к руководителю МВД Украины — чтобы изложить некоторые общеизвестные факты и получить от Вас соответствующий комментарий", – пишет Филатов.

По его словам, после убийства Ирины Фарион 19 июня 2024 года во Львове и задержания Вячеслава Зинченко в Днепре, был изъят телефон у подозреваемого, а его содержание изучено следствием до 25 декабря 2024 года, то есть уже было известно о том, какие файлы и относительно кого содержались в облачном хранилище Зинченко.

"Утром 13.03.2025 года трое неизвестных лиц, одетых в рабочую форму компании ДТЭК и использовавших автомобиль Volkswagen г/н АР3524ІВ с поддельными государственными номерными знаками, незаконно установили камеру видеонаблюдения возле моего официального офиса. Замечу, что помещение этого офиса находится в непосредственной близости от моего частного дома, где проживаю я и члены моей семьи. 19.03.2025 года о факте незаконной установки камеры видеонаблюдения было сообщено уполномоченным лицам МВД Украины. Впрочем, до сих пор никакой реакции на это нет", – пишет Филатов и заключает, что теперь понятно, с какой целью это делалось.

Вместе с этим, 1 мая 2025 года украинский общественный деятель Сергей Стерненко, досье на которого так же содержалось в телефоне Зинченко, заявил, что в отношении него было совершено покушение. Тогда он получил огнестрельное ранение, а лицо, которое это совершило, было задержано на месте совершения преступления.

"Анализируя вышеуказанные события, невозможно сделать другой вывод, кроме как о том, что все указанные события связаны между собой. И после обнародования информации о наличии ряда досье в отношении известных лиц, этот вывод очевиден", – заявляет мэр Днепра.

В связи со всеми этими событиями, Филатов обращается к Клименко с вопросом, почему за весь год полиция не уведомила городского голову многомиллионного прифронтового города о том, что в отношении него тоже может планироваться покушение, и не предупредила его о вероятной опасности.

Ранее в неофициальном обращении в своих соцсетях мэр Днепра писал, что кроме того, что ему приходится все это узнавать из СМИ, полиция "клепает новые дела" против Филатова, его жены, дочери и сестры, а также добавил:

"Не знаю, что вы скажете в свое оправдание (и будете ли это делать вообще), однако я уверен – если бы сюда зашли россияне, ровно половина из вас просто переодела бы погоны. Как в Донецке и Херсоне".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что мэр Днепра Борис Филатов сообщил о последствиях обстрела города 24 июня.