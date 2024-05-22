Пока антикоррупционные органы усиливают сотрудничество в розыске незаконных активов за границей, жены депутатов скупают недвижимость в Испании

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Slava Kot
НАПК и АРМА недавно заявили о расширении сотрудничества в розыске необоснованных активов за рубежом, поскольку этот вопрос является критически важным для привлечения к ответственности и, как следствие, взыскания таких активов в бюджет Украины.
Народный депутат Евгений Петруняк. Фото из открытых источников
Об этом также написал журналист Евгений Плинский в своем телеграмм-канале, напомнив о скандале с участием депутата из Львова Евгения Петруняка из фракции "Слуга народа" из-за покупки его женой квартиры в Испании на сумму 305 тыс. дол.
Как сообщает журналист, по информации Государственной таможенной службы Украины, переданной Национальному антикоррупционному бюро Украины, в перечне лиц, которые во время полномасштабной войны вывезли из Украины большие суммы наличной валюты (более 100 тыс. долларов в эквиваленте) может числиться жена народного депутата Евгения Петруняка.
Журналист призвал Национальное агентство по предотвращению коррупции проверить данный случай.
Кроме квартиры в Испании, народный депутат Евгений Петруняк задекларировал более 30 объектов недвижимости (в т.ч. квартиры, жилые и дома отдыха и даже конюшню и прачечную), земельные участки более чем на 2 тыс. кв. м., автомобиль AudiA6 2019 года выпуска (указана оценочная стоимость 1,07 млн. грн.), часы GirardPerregaux (оценочная стоимость неизвестна, поскольку не указана конкретная модель, но отдельные часы этой марки на официальном сайте стоят до 450-480 тыс. долларов).
Также супруги задекларировали в эквиваленте около 4 млн. грн. (в разных валютах) наличных денег и средств на банковских счетах – в нескольких банках Украины и Польши.
И это при том, что официальная зарплата народного депутата за отчетный год составила около 659 тыс. грн., а доход от "занятия независимой профессиональной деятельностью" жены нардепа был лишь немногим более 281 тыс. грн.
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