Подробности стрельбы на Буковинской границе рассказали пограничники

В Черновицкой области охранники границы пресекли попытку контрабандистов переправить сигареты через украинско-румынскую границу, пишут "Комментарии".



Конфликт со стрельбой возник на границе с Румынией

В эти выходные, в ходе реализации опережающей информации оперативных сотрудников Черновицкого отряда, пограничный наряд отдела "Фальков" заметил группу людей с пакетами за спиной. Мужчины шли по горной тропинке в сторону границы с Румынией. С появлением военнослужащих злоумышленники покинули свои вещи и стали убегать. Не остановили контрабандистов и упреждающие выстрелы пограничного наряда. Но в конце концов горе-бизнесменов задержали.

Проверив прилегающую к границе территорию, нашли почти 5 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога Украины. В ходе дальнейших поисковых действий охранники границы задержали двух беглецов и водителя автомобиля Volkswagen, которым доставляли сигареты в приграничье. По предварительной оценке стоимость изъятого табака составляет более 200 тысяч гривен", — рассказывают в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины – Западная граница.

По факту попытки нарушения закона пограничники направили в Национальную полицию уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 204 УКУ – незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров.

Как писали ранее "Комментарии", работу пограничников усилили новоиспеченные команды кинологов. После полугодового обучения кинологи со своими собаками-напарниками отправились охранять границы.

Читайте на портале "Комментарии" - Собственный вертолет: пограничники показали, как в Закарпатской области контрабандисты возили сигареты в Европейский Союз.

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