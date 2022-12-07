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Подозреваемый в организации преступной организации Кауфман отправил в СИЗО с альтернативным залогом в 129 млн грн

Действия бизнесмена и экснардепа Украины (IV созыва) следствие квалифицирует как организатора преступной схемы, оказывавшей влияние на Одесский горсовет

сегодня, 16:55
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Автор:

Моесеенко Валентина

Вищий антикоррупційний суд (ВАКС) відправив до СІЗО бізнесмена Бориса Кауфмана, але визначив альтернативу заставі. Запобіжний захід одеському бізнесмену, якого днями затримали детективи Національного Антикорупційного Бюро України ( НАБУ) , обравши слідчий суддя ВАКС Ярослав Шкодін, пишуть "Коментарі", посилаючись на "УП".

Подозреваемый в организации преступной организации Кауфман отправил в СИЗО с альтернативным залогом в 129 млн грн

Борис Кауфман потрапив в СІЗО

 

Прокурор Спеціалізованої Антикорупційної Прокуратури ( САП) просив застосування альтернатив як альтернативу. Але й помітивши, що якщо буде застава, то її розмір має становити 496 млн 200 тисяч грн . Якщо Кауфман внесе заставу, то на нього чекає низька межа : не залишати межі міст Києва та Одеси, не спілкуватися зі свідками та підозрюваними у справі та зобов'язаннях носити електронний браслет.     

 

За даними слідства, злочинна організація, керівниками якої, ймовірно, є Борис Кауфман та його партнер Олександр Борухович (колишнє прізвище – Грановський) щомісяця отримували прибутки в середньому по 12 млн грн. НАБУ та САП стверджують, що учасники банді займалися регулярним підкупом чиновників Одеського міськради.

 

Йдеться про те, що з листопада 2021 по серпень 2022 року заступник мера Одеси та керівник апарату міськради Олег Бриндак отримали майже 2,5 млн грн за ухвалення "правильних" рішень та вплив на депутатів. Перший заступник Труханова Михайло Кучук з березня по липень 2022 року, за даними слідства, отримав 900 тисяч грн. Заступнику мера Одеси Світлані Бедрезі передали 300 тисяч грн.

 

Особливо Борис Кауфман на суді заявив, що був відсутній під час обшуків та дуже здивувань, що його звинувачують. А двокати підозрюваного просили перевірити обґрунтованість затримання та звільнити підзахисного з-під варти.

 

Взяти Кауфмана на поруки зголосилися директор тютюнового монополіста Тедіс Тарас Корніяченко та гендиректор одеського ФК Чорноморець Анатолій Місюра. Обидва фактично підпорядковані підозрюваному. У Центрі Протидія Корупції кажуть, що більша частина засідання проходила у закритому режимі, як і проголошення судового рішення. 

 

За інформацією САП, з осені 2021р. учасники злочинної організації контролювали питання забудови в Одесі, розпорядження коштами місцевого бюджету, а також діяльність комунальних підприємств та їхню взаємодію із приватним сектором ринку. Фактично злочинна організація контролювала всі значні бюджетні витрати Одеси та погоджувала основні питання для розгляду на сесіях. Дії бізнесмена та колишнього народного депутата України (IV скликання), які слідство вважає організаторами злочинної схеми, кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 369 КК України. Їхній довіреній особі інкриміновано ч. 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 369 КК України.

Нагадаємо, "Коментарі" розбиралися , чому компанія "Тедіс Україна" постійно опиняється у центрі скандалів.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/7/7379714/
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